Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). Periodista especializado en temas de Energía (Petróleo) y otros vinculados a la economía regional para ADNSUR. Cubre temas vinculados al ámbito judicial, político e información general. Conductor del programa 'Actualidad 2.0', por radio Del Mar.

La nueva etapa petrolera que se abre en Santa Cruz tiene una cifra que ordena la discusión: 1.259,9 millones de dólares comprometidos por el consorcio de empresas que tomará el control de las diez áreas que YPF devolvió a la provincia.

El monto equivale a unos 200 millones de dólares anuales durante los próximos seis años. Pero la clave no está sólo en cuánto se invertirá, sino en cómo se compara con la década anterior y qué resultados produjo ese nivel de gasto en el pasado.

El ministro Jaime Alvarez dijo, tras la apertura de ofertas, que el monto es mucho mayor a lo invertido por la operadora de mayoría accionaria estatal en los últimos años. ¿Es tan así? Veamos lo que dicen los datos oficiales.

Cuánto invirtió YPF en los últimos años

Entre 2013 y 2015, YPF destinó en promedio 900 millones de dólares por año a sus operaciones en Santa Cruz. A partir de 2016, esa cifra cayó abruptamente: menos de 300 millones anuales entre 2016 y 2020, con un piso mínimo histórico de 123 millones en 2021.

Santa Cruz dio el paso final tras el retiro de YPF: “Esperamos que en dos o tres semanas las nuevas operadoras estén en actividad”

En 2022 y 2023, la petrolera intentó revertir la tendencia, invirtiendo 411 y 560 millones, respectivamente, pero sin lograr mejoras productivas. La perforación intensiva en campos maduros como Cañadón León-Meseta Espinosa arrojó pérdidas por unos 300 millones de dólares en 2023, de acuerdo con un informe publicado el año pasado por Econojournal, reflejando el fracaso de aquel último intento en la gestión del santacruceño Pablo González.

Durante 2024, YPF declaró inversiones por 253 millones de dólares en la provincia, confirmando que el ciclo de declino no logró revertirse. El corriente año fue el primero con inversión cero por parte de la operadora en tierra santacruceña, lo que llevaría el promedio del bienio a 125 millones, arrimándolo al mínimo del 2021.

Estaba por hacer un asado, olvidó poner el freno de mano y su auto casi termina en la costa

No habrá salto cuantitativo en la inversión, pero deberá apuntarse a la eficiencia

Frente a ese cuadro, la inversión anunciada por el nuevo consorcio no representa un salto cuantitativo respecto de la década anterior, salvo frente los los últimos dos años, sino más bien una continuidad del nivel de gasto promedio reciente.

La diferencia dependerá de la gestión: el desafío pasa por lograr la optimización de costos, que por el lado laboral ya tuvo un recorte de 3.000 puestos de trabajo. No es el único ítem para conseguir ese objetivo, sobre todo al considerar que la expectativa es que parte de ese empleo se recupere en los nuevos proyectos.

Los anuncios oficiales dan cuenta de que habrá un plan intensivo para la reparación de pozos y recuperación secundaria. Aunque aún no hubo precisiones, también se dijo que hay margen para nuevas perforaciones, un factor fundamental para oxigenar la fuerte caída productiva de los últimos años.

El balance de YPF reflejó el impacto de la venta de áreas maduras en Chubut y Santa Cruz, y ahora el foco está en Vaca Muerta

En el primer semestre de este año se produjeron 6 millones de barriles menos que una década atrás

La diferencia entre lo invertido 10 años atrás por YPF y los desembolsos de la última etapa explican también el motivo de la pérdida de peso específico de la operadora en la región.

Los yacimientos del flanco norte que operaba YPF representaban el 63% del total de la producción de Santa Cruz Norte en 2015, cayendo en 10 puntos menos durante este año, según surge de la comparación entre volúmenes del primer semestre de cada año.

La magnitud de la pérdida es mayor. En la primera mitad de 2015, YPF producía en Santa Cruz un total de 1.861.241 metros cúbicos, mientras que este año extrajo (por cuenta y orden de Fomicruz) apenas 943.432 metros cúbicos, contando el primer semestre. Es decir, un 49% menos.

¿Habrá aumento?: cuánto cobrarán las empleadas domésticas por día y por mes en noviembre de 2025

Esa brecha marca lo que se perdió en una década. El interrogante es cuánto de ese volumen, que equivale a unos 6,3 millones de barriles, podría recuperarse. Está claro que el pico productivo ocurrió en aquel período de 2015, con 900 millones de dólares de inversión anual.

Por lo pronto, los objetivos son mesurados, pero podrían marcar una diferencia importante frente al declino sostenido. Jaime Álvarez adelantó que la meta es incrementar la producción entre un 20 y un 25% en un plazo corto, poniendo en funcionamiento más de 1.100 pozos hoy inactivos. Si se cumple la proyección, la producción mensual -que ronda los 157.000 m³- podría acercarse a 190.000 m³. Es decir, un incremento de 207.000 barriles por mes, o 1,2 millón de barriles adicionales al año.

En pleno centro, un hombre armado con un machete protagonizó una violenta situación y terminó detenido

Los nuevos jugadores: actores regionales y nacionales

El gobierno provincial adjudicará las áreas al consorcio integrado por siete empresas, desde las que se he dejado entrever el interés por iniciar las actividades.

Clear Petroleum S.A. se hará cargo del área “Las Heras-Cañadón de la Escondida”, con un plan de trabajo que contempla “la restauración productiva, la aplicación de tecnología y la búsqueda constante de la eficiencia”, según se indicó desde la misma compañía.

En una reciente comunicación, la empresa destacó su trayectoria de 30 años en la prestación de servicios petroleros en la cuenca San Jorge, especialmente en el norte santacruceño, por lo que confía en su experiencia y conocimientos en la operación de campos maduros. En pleno Día de la Madre, un joven de 18 años recibió un tiro en la cabeza y está en grave estado

Con foco en la eficiencia de costos y la aplicación de tecnología e innovación, destacaron el objetivo para restaurar los niveles de producción “en forma sustentable”, tanto desde la seguridad personal como desde el cuidado ambiental.

“El compromiso con Santa Cruz y la Cuenca es de vital importancia porque nosotros somos de acá y estamos presentes. Trabajamos y vivimos en Las Heras. Llevaremos adelante un programa de producción consistente y eficiente que nos permita, vía la reactivación y reparación de pozos, cumplir con los compromisos asumidos”, afirmó la empresa en su posicionamiento público.

Previo a constituirse en operadora, la firma ya venía trabajando con una oferta de servicios petroleros que van desde operación y mantenimiento hasta WorkOver de abandono de pozos, pulling y flush by, pasando por servicios de Hot Oil, Wireline y Slickline, la empresa ahora se posiciona como operadora.

Santa Cruz busca revertir una década de declino petrolero: la licitación del flanco norte y el nuevo mapa de la cuenca

Para la nueva etapa, detalló que la estrategia principal será la producción primaria, la secundaria y la reparación de pozos inyectores y productores, además de la actividad exploratoria en busca de nuevos reservorios.

“El modelo anterior se agotó”

Por otra parte, Patagonia Resources S.A. (empresa de la familia Neuss, de buenos vínculos con Santiago Caputo) operará tres áreas: “Los Perales-Las Mesetas”, “Los Monos”, y “Barranca Yankowsky”.

Según expresó el CEO de la firma, Gustavo Salerno, desde que se elaboró la propuesta conjunta con las demás empresas de la UTE se empezó a trabajar para optimizar y compatibilizar las necesidades de cada yacimiento: “el interés de todos es que la producción se recupere lo antes posible”, expresó en rueda de prensa.

Quién era el joven médico que murió al caer de un mirador en el Parque Los Glaciares

Cuando se le preguntó por la generación de empleo local, el empresario dijo compartir el objetivo del gobierno, pero advirtió que la prioridad será la eficiencia: “Lo que hay que entender es que el modelo anterior terminó y si todos entendemos eso, vamos a poder salir adelante”.

“Esto es una oportunidad para todos, tanto para la provincia como para empresas medianas, como la nuestra, con el desafío de sumar trabajo local e innovación”, aseguró.

Las demás áreas y las condiciones de contexto mundial y nacional

Quintana E&P Argentina S.R.L. y Quintana Energy Investments S.A. explotarán de manera conjunta el área denominada “Cañadón León-Meseta Espinosa”; ROCH Proyectos S.A.U. tendrá a su cargo tres áreas: “Cerro Piedra-Cerro Guadal Norte”; “El Guadal-Loma del Cuy” y “Cañadón Yatel”;

El joven baleado en Caleta Olivia tiene muerte cerebral: se entregó el hijo de un dirigente gremial

Brest S.A, fundada por el empesario santacruceño Eduardo Rodríguez, se enfocará en reactivar la producción del yacimiento “Pico Truncado-El Cordón”; y la firma Azruge S.A., con origen en Puerto Madryn, operará el área “Cañadón Vasco”.

La expectativa del gobierno provincial es que la nueva etapa no sólo reactive la producción, sino que genere empleo y aumente las regalías. Para ello, será clave el contexto, tanto internacional como nacional. En el primer ítem, lo único seguro es la volatilidad permanente.

La defensa de Lázaro Báez denunció que el empresario estuvo “técnicamente desaparecido” antes de ser trasladado a Ezeiza

La inestabalidad del mercado internacional se evidenció en la última semana, cuando el petróleo tipo Brent se hundió hasta los 60 dólares en base a la tensión Estados Unidos-China y la previsión de una menor demanda, para luego empezar a recuperarse hasta los 65 tras el anuncio de sanciones de Estados Unidos al petróleo ruso.

En el plano local, las señales de la macroeonomía empezar a delinear qué puede esperarse en materia de financiamiento y acceso al crédito, con variables que volverán a reconfigurarse tras los resultados del proceso electoral de que se lleva adelante este domingo 26 de octubre.

Remediación ambiental como incentivo de trabajo

En paralelo, YPF y la Universidad de Buenos Aires (UBA) firmarán un convenio para auditar y remediar los pasivos ambientales de las áreas devueltas, con un plazo máximo de cinco años. El gobernador Claudio Vidal destacó que es la primera vez que una operadora asume formalmente esa responsabilidad.

Pymes mineras de Santa Cruz reclaman “un cambio de rumbo urgente” y mayor control sobre el Compre Local

“Es importante resaltar que YPF continuará trabajando en dos ejes fundamentales: el abandono de pozos y el saneamiento ambiental, ambos con cifras muy significativas”, explicó el ministro Álvarez.

Por ese ítem, que abarca un plan de 5 años, la operadora se comprometió a trabajar con 6 equipos en la primera etapa y con 4 en la última parte, con inversiones que, según el balance del primer semestre de este año de la operadora, llevarán un desembolso del orden de los 220 millones de dólares.

Otro anuncio reciente fue una nueva ley de Hidrocarburos y Promoción Industrial, que busca incentivar la reactivación de pozos en áreas maduras y fortalecer la participación de PyMEs locales en la cadena de servicios.

Muerte y misterio: un hombre apareció con las manos atadas y cartas que despertaron dudas

El inicio de la era post YPF

La transición que inicia Santa Cruz no se limita a un cambio de manos empresariales, sino una prueba de gestión energética y técnica para toda la región del Golfo San Jorge.

El éxito dependerá no sólo de la magnitud de las inversiones, sino también de la capacidad de gestión y optimización de costos, apuntando a lograr una “eficiencia” que en la industria se repite casi como un mantra.

El retiro de YPF de la cuenca San Jorge (aunque permanecerá en la cuenca Austral, a la espera de los resultados de la exploración en un área No convencional) es un punto de inflexión en la historia petrolera regional.

Santa Cruz ensaya un modelo de transición: de la estatal fatigada a los privados de alcance regional y nacional. Lo que está en juego no es sólo la producción ni un cambio de manos, sino la capacidad de una provincia de volver a gestionar su propio subsuelo.