Tal como estaba previsto, este lunes 20 de octubre se realizó la apertura del sobre A con la oferta técnica para operar las 10 áreas que YPF le devolvió a la provincia de Santa Cruz, mientras que el miércoles se hará la apertura del sobre B con la oferta económica. Hubo una sola oferta, correspondiente al consorcio de empresas que ya había formulado una presentación anterior.

La propuesta presentada contempla una única licitación para las diez áreas en conjunto: Los Perales–Las Mesetas, Las Heras–Cañadón de la Escondida, Cañadón León–Meseta Espinosa, El Guadal–Lomas del Cuy, Cañadón Yatel, Pico Truncado–El Cordón, Cañadón Vasco, Barranca Yankowsky, Cerro Piedra–Cerro Guadal Norte y Los Monos.

El consorcio está integrado por las empresas Clear Petroleum S.A., cuyo referente principal hoy es Juan González Pedroso; Patagonia Resources, del grupo Neuss; Quintana E&P Argentina SRL, encabezada por Carlos Gilardone; Roch Proyectos S.A.U.; AZRUGE, de Puerto Madryn; y Brest Servicios Petroleros S.A., de Pico Truncado.

Según se había informado desde el gobierno provincial, la propuesta inicial consiste en una inversión por 1.200 millones de dólares durante los próximos 6 años, aunque las precisiones en este aspecto se conocerán el próximo miércoles, cuando se abra la oferta económica.

Desde 2015 a la fecha está reflejada la pérdida de producción de YPF en Santa Cruz. Para la provincia, que siempre tuvo su ingreso más importante en la actividad petrolera, es fundamental tener la posibilidad de recuperar los niveles de producción”, dijo el gobernador Vidal al término del acto.

Además, dijo que “YPF no está más, pero dejó un desastre ambiental en la provincia y logramos algo muy importante: que Horacio Marín (presidente de la operadora) firme el compromiso de hacerse responsable de la reparación del daño ambiental. Es la primera vez que esto se logra en la historia del país”, manifestó. Quién era el joven médico que murió al caer de un mirador en el Parque Los Glaciares

El gobernador confió, además, en que las tareas de remediación generarán nuevas fuentes de trabajo.

Nueva ley de hidrocarburos

El mandatario provincial reiteró su postura a favor de una nueva ley de hidrocarburos, para reactivar pozos en áreas maduras. “Estamos trabajando en una nueva ley de promoción industrial -añadió-, desde hace 90 días, con participación de distintos sectores, incluyendo operadoras petroleras y mineras, además de las pymes”, reseñó.