La propuesta ya obtuvo dictamen en las comisiones de Trabajo y Recursos Naturales, y este miércoles será analizada en comisión Legislación General, con la expectativa de que llegue al recinto en la sesión del jueves 25 de septiembre.

Un giro en la Ley 3141: del 70/30 al 90/10

La modificación se enmarca en la Ley 3141, que creó el Registro Único de Trabajadores de la Actividad Petrolera, Minera, Pesquera y otras actividades laborales. Actualmente, esa norma establece que las empresas deben contratar un 70% de personal local con al menos tres años de residencia.

El proyecto de Boffi no solo aumenta el plazo de residencia exigido a seis años, sino que también fija que el porcentaje de empleo local pase al 90%.

“Queremos garantizar que las oportunidades de trabajo generadas por la actividad productiva se queden en Santa Cruz, con nuestros vecinos y nuestras comunidades”, señalaron los legisladores en los fundamentos de la iniciativa, que lleva además las firmas de Pedro Luxen, Fernando Martínez y Fernando Pérez.

Una frontera provincial no sólo para el petróleo, sino también para la minería y la pesca

El diputado Boffi integra el bloque Por Santa Cruz, que responde al gobernador Claudio Vidal, y la iniciativa cuenta con aval político dentro del oficialismo. De hecho, Vidal ha insistido en distintos foros en que el empleo que generan las operadoras debe favorecer primero a los santacruceños que residen de manera permanente en la provincia.

En ese sentido, la propuesta se alinea con un discurso de defensa del trabajo local y de arraigo, en una provincia históricamente marcada por la llegada de trabajadores de otras jurisdicciones en épocas de auge productivo.

De aprobarse, la nueva exigencia obligará a las compañías petroleras, mineras y pesqueras a ajustar sus esquemas de contratación. Para quienes buscan ingresar a la actividad desde otras provincias, como el sur de Chubut o incluso desde provincias del norte, como ocurre con la actividad minera, el requisito de seis años de residencia funcionará como una barrera difícil de sortear.

En paralelo, los impulsores del proyecto sostienen que Santa Cruz tiene “mano de obra capacitada, experimentada y comprometida” que puede cubrir la demanda de las empresas.

Un nuevo sistema de control

En paralelo al debate legislativo, el Gobierno provincial puso en marcha esta semana el Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL), una plataforma digital que busca darle más rigor al cumplimiento de la Ley 3141. Según explicó el ministro de Trabajo, Ezequiel Verbes, la herramienta permitirá monitorear, controlar y fiscalizar de manera constante a las operadoras y contratistas, registrando en tiempo real la nómina de empleados que trabajan en cada yacimiento o proyecto productivo.

El sistema, desarrollado junto a la Subsecretaría de Informática, centraliza datos sobre contrataciones, residencia y situación laboral de los trabajadores, con el objetivo de evitar evasiones a la ley de empleo local, que al aprobarse la nueva ley tendrá las nuevas exigencias ya mencionadas.