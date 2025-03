El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, afirmó que la provincia no está en condiciones de absorber a los trabajadores despedidos por la empresa Halliburton en Chubut. "No estamos preparados hoy para poder recibir trabajadores de otros lugares porque queremos que el trabajo sea para nuestra gente", sostuvo tras reunirse con el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci.

La situación se generó luego de que Halliburton ratificara el despido de 300 trabajadores en Chubut, con la posibilidad de reubicarlos en Neuquén, lo que generó rechazo tanto en el gobierno provincial como en el gremio petrolero. "Lo que hemos hablado con Marcelo es una defensa incondicional del trabajador neuquino", enfatizó Figueroa.

El mandatario provincial destacó el rol de la fuerza laboral local en el desarrollo del sector hidrocarburífero. "Vaca Muerta es exitosa por varios motivos, pero el motivo fundamental es el trabajo de nuestra gente. Eso lo vamos a defender en conjunto", aseguró.

En la misma línea, sostuvo que la productividad en la provincia no requiere ajustes sobre el empleo. "El ajuste no viene por el lado del trabajador, porque ya es de hecho muy eficiente el trabajo", afirmó, y subrayó la importancia de la formación de nuevos operarios. "Hemos ido formando nuevos trabajadores, entonces no pueden estar en riesgo ni quienes están hoy trabajando en la provincia del Neuquén, como así tampoco los que hemos ido formando", indicó.

Figueroa remarcó que la política provincial busca garantizar empleo para los residentes neuquinos. "Es fundamental que nuestra gente pueda formarse, pueda trabajar y eso es lo que estamos desarrollando con la industria", dijo.

El gobernador también se refirió a las consecuencias que podría generar la llegada de trabajadores despedidos de otras provincias. "Una persona que viene ilusionada a trabajar en Neuquén y no consigue ese trabajo, después pasa a ser la provincia quien tiene que sustentar alguna crisis que padece, económica o social", explicó. En este sentido, advirtió que la situación afectaría los indicadores sociales y económicos de Neuquén.

Figueroa también abordó la competitividad del sector y la situación salarial en la industria. "Está claramente demostrado que el valor o la retribución que existe hacia los trabajadores está por debajo de otros lugares del mundo. La defensa del salario del trabajador también viene de la mano de poder defender lo nuestro", sostuvo.

La postura del sindicato

Por su parte, el secretario general del gremio petrolero, Marcelo Rucci, respaldó la postura del gobierno provincial. "Estamos en una misma línea y trabajando juntos", señaló tras la reunión.

Rucci cuestionó los anuncios sobre la posible reubicación de personal de Halliburton. "Vemos que hay anuncios de que viene gente de otros lugares cuando nosotros tenemos la posibilidad de preparar y formar a nuestra propia gente para que ocupe esos lugares tan importantes en la industria", expresó.

Asimismo, valoró la disposición del gobernador para abordar la problemática. "Figueroa nos ha atendido y nos ha escuchado en la preocupación que tenemos, no solamente por las condiciones de los trabajadores que hoy están con trabajo, sino en la posibilidad de darle a nuestra gente, a los neuquinos, una posibilidad de empleo", concluyó.