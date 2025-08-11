El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó que en las próximas semanas se sumarán dos nuevas empresas internacionales al desarrollo de Vaca Muerta. “Esta semana está ingresando una empresa brasileña y en los próximos 15 días lo hará una empresa colombiana”, señaló en el ciclo Democracia y Desarrollo, organizado por el diario Clarín en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

Figueroa explicó que se trata de firmas que años atrás habían migrado a otros mercados y que ahora evalúan retomar operaciones en el país. Sin precisar sus nombres, indicó que “corresponde al ámbito empresarial” y subrayó la importancia de “poner en valor las inversiones de las compañías que permanecen” en el país, citando el caso de Pluspetrol tras la salida de Exxon.

En el panel “Inversiones para una producción más eficiente” también participaron Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, y Daniel Gerold, director de G&G Energy Consultants. Los expositores coincidieron en que el desarrollo de Vaca Muerta requiere estabilidad macroeconómica, un marco regulatorio previsible y mejoras en infraestructura para consolidar las inversiones.

Infraestructura y competitividad

Figueroa remarcó que la provincia avanza con 600 kilómetros de rutas y obras de ductos como parte de una “mesa de competitividad” integrada por el sector público y privado. Según el mandatario, estos trabajos buscan “abastecer a Latinoamérica de gas y, con el GNL, llegar a otros mercados”.

Markous detalló que Tecpetrol procesa 3 millones de datos por hora desde su centro de operaciones en tiempo real, ubicado en Buenos Aires, que coordina actividades en Argentina, Colombia, México y Ecuador. Indicó que la compañía emplea inteligencia artificial para anticipar fallas y optimizar la producción.

Precios y condiciones de inversión

Gerold advirtió que el precio internacional del petróleo se mantiene por debajo de los valores del año pasado, lo que reduce los fondos disponibles para nuevos proyectos. Planteó que “no debiera haber retenciones” a las exportaciones del sector, mientras que Figueroa señaló que afectan las regalías provinciales y limitan la capacidad de inversión.

En cuanto al contexto político, Gerold sostuvo que “la crispación política no ayuda” y que la incertidumbre electoral influye en la decisión de inversores extranjeros. Sin embargo, destacó que existe consenso entre oficialismo y oposición respecto al potencial de Vaca Muerta.

El gobernador neuquino concluyó que, para consolidar el crecimiento, “entre las partes pública y privada debemos construir las condiciones para que Vaca Muerta sea exitosa” y anticipó que el objetivo es fortalecer la resiliencia del sector frente a los cambios en el mercado internacional.