El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció que los proyectos de Gas Natural Licuado (GNL) que se desarrollen en la costa provincial deberán pagar un bono y tasas ambientales, en compensación por el impacto de las operaciones y el uso de recursos naturales.

El esquema replicará el modelo ya aplicado al Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), que estableció aportes específicos de las empresas por el uso del territorio, la infraestructura y los servicios ambientales.

Weretilneck aclaró que el nuevo mecanismo no implicará la creación de nuevos impuestos, sino que se instrumentará mediante leyes provinciales vigentes, en el marco de la normativa ambiental y fiscal rionegrina.

“El aporte que se aplicará a los proyectos de GNL será similar al que ya se estableció con el VMOS. No se trata de un tributo nuevo, sino de la aplicación de tasas ambientales y bonos de desarrollo que ya forman parte de nuestra legislación”, explicó el mandatario.

Alberto Weretilneck emitió su voto: “Lo más importante es la elección de los vecinos y vecinas”

Compensación por impacto ambiental y uso hídrico

El cobro del bono se vinculará especialmente con el uso del recurso hídrico por parte de los buques licuefactores que se instalarán en Fuerte Argentino, el punto elegido para las terminales de licuefacción y exportación. Las tasas se destinarán a programas de control, monitoreo y preservación ambiental, así como a fondos de desarrollo local para las comunidades costeras.

El antecedente inmediato de este esquema fue el acuerdo con YPF y socios del proyecto VMOS, que fijó un mecanismo de compensaciones ambientales y contribuciones económicas en el marco de las obras que unirán Allen con Punta Colorada.

El avance de los proyectos de GNL

Entre los proyectos en marcha, el más avanzado es el del consorcio Southern Energy, integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. El plan contempla la instalación de dos buques de licuefacción frente a la costa rionegrina, con cronogramas de inicio de operaciones previstos para 2027 y 2028.

Figueroa y Weretilneck sellaron una alianza histórica: “Es muy importante que Río Negro y Neuquén trabajemos juntos”

El primer buque, el Hilli Episeyo, procesará gas proveniente del Gasoducto San Martín, mientras que el segundo requerirá la construcción de una nueva conexión específica desde la red troncal. En conjunto, ambos proyectos dotarán al país de capacidad exportadora de gas natural licuado por al menos tres décadas, según las proyecciones oficiales.

Weretilneck adelantó que el Poder Ejecutivo provincial enviará a la Legislatura un proyecto de ley de acuerdo con Southern Energy en un plazo de 45 días. La iniciativa definirá los aspectos jurídicos, económicos y medioambientales del emprendimiento, y abrirá un debate legislativo sobre los alcances fiscales y regulatorios del desarrollo.