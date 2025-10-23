Río Negro: el proyecto minero Calcatreu entra en una etapa clave

La Secretaría de Minería de Río Negro realizó una inspección técnica en el Proyecto Calcatreu, donde verificó el inicio de la colocación de la membrana del sistema de lixiviación, una de las etapas centrales dentro del plan de construcción que ejecuta la empresa Minera Calcatreu S.A. en la Región Sur, a unos 85 kilómetros de Ingeniero Jacobacci.

La supervisión se llevó a cabo junto a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y la Secretaría de Trabajo, en el marco de las inspecciones conjuntas que buscan garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales, laborales y de seguridad industrial.

La colocación de la geomembrana en la pileta de aguas frescas antecede al armado del pad de lixiviación y constituye un paso determinante del cronograma, que prevé entre 40 y 60 días de tareas continuas. Durante la verificación, se controlaron los ensayos de soldadura, vacío y presión hidráulica exigidos para certificar la impermeabilidad del material, de acuerdo con los estándares internacionales.

Según el informe de avance de octubre, el proyecto presenta un desarrollo sostenido: los caminos, polvorines, planta de energía y campamentos alcanzaron el 100% de ejecución; la pila de lixiviación registra un 40% de avance, la planta de procesamiento un 25% y la planta de trituración un 30%.

El emprendimiento emplea actualmente a 85 trabajadores directos, con un crecimiento mensual constante y una participación rionegrina cercana al 80%, en línea con el compromiso provincial de priorizar la mano de obra local. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, las compras locales y provinciales ascendieron a 8.386 millones de pesos, de los cuales 1.500 millones correspondieron a proveedores de Ingeniero Jacobacci.

Además, una reciente fiscalización laboral confirmó el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, destacando la capacitación permanente del personal y la actividad del comité mixto de salud y seguridad en el yacimiento.

En el plano ambiental, se desarrolló en septiembre el segundo muestreo participativo de aguas, con la presencia de organismos técnicos, comunidades originarias y entidades educativas, reforzando los mecanismos de transparencia y control ciudadano. También se instaló una estación meteorológica automática y se dictaron talleres sobre transporte seguro de cianuro y planes de contingencia, bajo la supervisión de la autoridad minera provincial.

El Proyecto Calcatreu, que prevé una inversión total de hasta USD 250 millones, es el primer emprendimiento metalífero de Río Negro en alcanzar la etapa de construcción.