Reunión con gremios de la Cuenca: Chubut enfocará el reclamo en la eliminación de las retenciones

En una jornada marcada por la incertidumbre que atraviesa la Cuenca del Golfo San Jorge, el gobernador Ignacio Torres se reunió este jueves en Comodoro Rivadavia con los líderes de los gremios petroleros, camioneros y de la construcción para delinear una estrategia conjunta frente a la crisis del sector. La reunión, que tuvo lugar en la sede de la gerencia del Banco Chubut, contó con la participación de Jorge Ávila, José Lludgar, Jorge Taboada y Raúl Silva, además del ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce. El objetivo central fue poner sobre la mesa la drástica caída de la actividad y buscar garantías de inversión y empleo para el próximo año.

La cifra más contundente de la jornada provino de Jorge Ávila, quien en una entrevista con LU20 blanqueó la magnitud del ajuste en el sector petrolero. “De 12.000 trabajadores que teníamos tres años atrás, ahora nos quedan 4.800. Tenemos sólo cuatro equipos perforando en toda la cuenca; se achicó mucho el trabajo”, advirtió el dirigente sindical.

Murió una mujer de Comodoro tras chocar de frente contra un vehículo en La Pampa

Ávila explicó que el impacto social de esta reducción no fue mayor gracias a un proceso de negociación enfocado en los trabajadores de mayor antigüedad. “Esto no se sintió tanto porque se logró jubilar a la gente más antigua. Cuando el sindicato se sentó a negociar, lo hizo por la gente que estaba cerca de jubilarse. Un trabajador que se fue lo hizo con el 120% de indemnización y con lo remunerativo y no remunerativo adentro”, detalló.

Al ser consultado sobre el monto promedio de una indemnización, indicó que "un sueldo de bolsillo hoy es de 6 millones de pesos".

Tras 20 años de historia, cerrará una zapatería de Comodoro que rematará todos sus productos

El líder petrolero desglosó la situación actual del personal activo: “Hoy tenemos 3.000 trabajadores en producción, casi 600 en cooperaciones especiales y el de torres, que perdió casi el 30% del personal”.

La preocupación se extiende a otros gremios. Raúl Silva, referente de la UOCRA, informó el martes pasado que su sector perdió 420 puestos de trabajo en las áreas que YPF cedió a PECOM, y manifestó la incertidumbre que pesa sobre otros 350 trabajadores en Manantiales Behr, área que YPF se apresta a licitar.

La respuesta del Gobierno: auditar inversiones y revisar pliegos

Tras la reunión, el gobernador Ignacio Torres confirmó que la provincia intervendrá activamente para condicionar los futuros contratos de concesión. Anunció que el gobierno provincial revisará de cerca el pliego de licitación del área Manantiales Behr. “Queremos que los pliegos limiten lo más posible el dinero de entrada, porque si es muy alto compromete las inversiones futuras. A nosotros no nos sirve que se pague mucho al inicio y después no haya recursos para perforación y desarrollo”, subrayó el mandatario en rueda de prensa.

Brutal ataque en Comodoro: un hombre mayor fue mordido por un perro y golpeado con una cadena por su dueño

Torres enfatizó que el criterio central será garantizar la continuidad laboral y la inversión productiva. “Puede ganar Pico o cualquier otra compañía, pero lo que tiene que cumplirse es que se sostenga el empleo y que la inversión genere trabajo en la zona”, puntualizó.

El gobernador también abordó la delicada situación de PECOM, donde Ávila denunció que YPF sumó personal a las áreas que vendía a pesar de que no tuvieron actividad en el último año. "Puede pasar lo mismo con Manantiales Behr, que hoy tiene casi 600 trabajadores de más”, anticipó Ávila.

La triste historia del hombre que fue hallado muerto cerca de una cancha de fútbol de Comodoro

Competitividad y una mirada a largo plazo

El escenario de competencia con Vaca Muerta fue otro de los puntos centrales. Torres instó a adecuar las reglas de juego de la Cuenca del Golfo San Jorge para no perder terreno. “No podemos quedarnos lamentando que Neuquén tiene un yacimiento más competitivo. Nuestro desafío es ralentizar el declino natural de la Cuenca y asegurar que cada peso invertido se traduzca en más empleo local”, indicó.

En esa línea, el gobernador confirmó que su equipo ya trabaja en un borrador de una nueva Ley de Compre Chubut, que buscará socializar con sindicatos, cámaras empresariales y operadoras. La iniciativa apunta a fortalecer la participación de las pymes locales en la cadena de valor, pero con una redacción "técnicamente sólida" para evitar los cuestionamientos judiciales que sufrieron normas similares en otras provincias.