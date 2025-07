Restinga Alí: ingresó el proyecto para devolver el área a Chubut, con pago de Us$25 millones por 'indemnidad' ambiental

La Legislatura de Chubut retoma sus actividades esta semana, luego de dos de receso, con un proyecto clave para el proceso de reconfiguración de la cuenca petrolera: el convenio que establece los términos y condiciones para la reversión del área Restinga Alí.

El proyecto, al que tuvo acceso ADNSUR, adjunta el acta firmada el 19 de junio por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres y representantes de la petrolera estatal, donde se detalla que YPF tenía la concesión del área petrolera hasta septiembre de 2045 y que solicitó su reversión antes del vencimiento de ese plazo.

Según surge de los anexos del convenio, serían alrededor de una decena de pozos on shore a abandonar y otros 80 off shore, que también se consignan con la indicación “a abandonar” en la documentación que los diputados deberán analizar y tratar el próximo jueves en la Legislatura de Chubut.

Paralelamente, se estipuló el pago de un monto de US$ 25 millones, en concepto de un grupo de pozos cuyas dificultades hacen aconsejable no intervenirlos. “Son pozos en los que se no se puede localizar la boca, o están en el mar cubiertos por una columna de mejillones, o se perdió el casing o revestimineto”, explicó una fuente que siguió de cerca el trabajo de relevamiento.

Por otra parte, el acuerdo detalla que en diciembre de 2024 se aprobó la auditoría realizada por la empresa JMB S.A. Ingeniería Ambiental, donde se establecieron “obligaciones a cargo de YPF, vinculadas a la remediación de pasivos, situaciones y/o hallazgos ambientales, y el abandono de pozos on-shore y off-shore”.

El acuerdo marca que “YPF deberá cumplir con sus obligaciones de recomposición, saneamiento y/o remediación de los distintos pasivos, situaciones y/o hallazgos ambientales” detectados en esa auditoría.

Además, establece que “YPF abonará a la Provincia la suma de U$S 25.000.000 en contraprestación al otorgamiento por parte de la Provincia a YPF, sus directores, accionistas y sucesores de una indemnidad por cualquier reclamo (incluyendo reclamos de terceros), gasto, obligación, daño y/o costo, vinculados a los Pozos Off-Shore, los Pozos Off-Shore a Abandonar y a los Pasivos Off-Shore (la 'Indemnidad de la Provincia')”.

Para abonar esa “contraprestación extraordinaria”, la empresa petrolera exige la sanción de la ley en la Legislatura y la emisión por parte de la Provincia de un decreto que autorice la reversión de la concesión y del área. Una vez que ambas condiciones se cumplan, YPF tendrá cinco días hábiles para realizar el pago.

Sobre los plazos de abandono, el acuerdo establece que YPF tendrá 90 días por pozo para hacerlo en el caso de los pozos off-shore, los cuales empiezan a correr desde que se inicien las tareas. “Con respecto a los Pasivos Off-Shore identificados en el Anexo III, las partes acuerdan que, en función de la recomendación de JMB, YPF no deberá realizar tareas de recomposición, saneamiento y/o remediación de los mismos”, señala el acta.

Sobre los pozos on-shore, el convenio establece que YPF también tendrá 90 días de plazo por pozo para su abandono, aunque en este caso sí deberá realizar tareas de “recomposición, saneamiento y/o remediación”.

Por último, el acuerdo establece que “cualquier disputa, controversia o reclamo será resuelta por los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires”.