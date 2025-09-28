Rescate de Trump, una certeza en el corto plazo ante un contexto de incertidumbre: el panorama en Vaca Muerta

El gobierno de Javier Milei obtuvo esta semana un fuerte respaldo financiero de Estados Unidos, que buscó contener la corrida cambiaria y despejar el fantasma del default en plena campaña electoral. El préstamo del Tesoro norteamericano fue acompañado de gestos políticos que incluyeron la foto con Donald Trump y un premio internacional en Nueva York.

El efecto inmediato fue la calma en los mercados y la baja del riesgo país, pero en paralelo surgieron voces de cautela respecto de la sustentabilidad del programa económico. Una de ellas fue la de Horizon Engage, consultora de riesgo político con sede en Nueva York que asesora a petroleras y mineras de alcance global. “El resultado de las negociaciones con el Tesoro estadounidense da al gobierno un respiro para calmar a los mercados hasta las elecciones. Sin embargo, no modifica la inconsistencia fundamental del programa económico, que consiste en una escasez crónica de divisas”, advirtió la firma.

El tren de Vaca Muerta: una propuesta de 3.000 millones de dólares

En el sector energético, el respaldo más visible llegó de la mano de Chevron, uno de los mayores inversores extranjeros en Vaca Muerta. Su CEO, Mike Wirth, difundió un comunicado en el que valoró el acercamiento entre la administración Trump y la Argentina:

“Chevron aplaude los esfuerzos de la Administración Trump para forjar relaciones más estrechas con Argentina y es supportive de las reformas económicas del país. Seguimos comprometidos a ayudar a la Argentina a concretar el potencial de sus recursos energéticos y esperamos continuar invirtiendo en la economía por muchos años”.

Cuántos empleos demandará Vaca Muerta en su pico de desarrollo

La petrolera estadounidense fue socia de YPF en el primer desarrollo masivo de shale oil en Vaca Muerta, en el área Loma Campana, y mantiene allí una de sus operaciones clave fuera de Norteamérica.

Una economía volatil



Para Horizon Engage, el salvataje financiero no resuelve las tensiones de fondo. “En términos económicos, una devaluación del peso —es decir, la eliminación de las bandas de flotación actuales— parece inevitable para que el Banco Central comience a acumular reservas, como exige el acuerdo con el FMI, y eventualmente el gobierno levante los controles de capitales para los inversores extranjeros”, evaluó la consultora.

En paralelo, destacó la necesidad de “un giro político radical después de octubre para fortalecer los lazos con líderes y gobernadores afines”, en referencia a la creciente fragilidad parlamentaria y a las derrotas electorales que sufrió el oficialismo en los últimos meses, incluida la de Buenos Aires.



Cuáles son las 17 sucursales patagónicas de un supermercado que se irá de Argentina y cambiará de dueño

Impacto en la región

En provincias productoras como Neuquén y Río Negro, la volatilidad cambiaria tiene un doble efecto: por un lado, las regalías petroleras aumentan en pesos cuando sube el dólar, lo que refuerza los ingresos fiscales. Pero al mismo tiempo, la incertidumbre económica y política puede ralentizar la toma de decisiones de inversión por parte de las compañías, que observan el escenario con prudencia. Además, estas situaciones golpean fuertemente a las pymes.

Fuentes del sector empresario admiten que el préstamo estadounidense despeja dudas de corto plazo, aunque no alcanza para modificar el “stand by” en el que se encuentran muchos proyectos de expansión en Vaca Muerta.

Lo que se espera



En el plano político, la atención está puesta en los comicios del 26 de octubre. El propio Milei reconoció tras la derrota bonaerense que “no se retrocede ni un milímetro en la política del Gobierno” y que el rumbo se mantendrá sin cambios.

El dólar supera los $1.500 y la incertidumbre económica impacta en Neuquén y Vaca Muerta

En el plano económico, el interrogante es qué ocurrirá después del 27 de octubre. “Si no se le pone un corte a la sangría de divisas y no se recompone la gobernabilidad, los problemas seguirán. No habrá conejo en la galera que le permita al gobierno salir de la crisis”, advirtió Horizon Engage.

En el mientras tanto, la foto de Milei con Trump busca transmitir confianza hacia los mercados y los inversores. Pero el desenlace dependerá de si, tras las elecciones, el gobierno logra encarar medidas de fondo para estabilizar la economía y dar previsibilidad a las inversiones que esperan llegar a Vaca Muerta y al sector minero argentino.