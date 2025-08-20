El gobierno de Neuquén alcanzó un acuerdo con la Nación sobre las condiciones de la próxima concesión de las represas hidroeléctricas ubicadas en la región. El gobernador Rolando Figueroa destacó que se trata de cambios estructurales que impactarán en los ingresos provinciales por regalías y en la gestión del recurso hídrico compartido con Río Negro.

Uno de los puntos centrales es la actualización de la base imponible para el cálculo de regalías, que se fijará en el 100% del valor de la energía. “Los neuquinos íbamos y comprábamos la energía para distribuirla a nuestros habitantes a 100 y nuestra energía que producíamos nos la reconocían a un valor de 30. Entonces las regalías venían sobre ese 30. Eso deterioró la ecuación económica”, explicó el mandatario. Ahora, la recaudación se calculará sobre el valor total de la energía.

El esquema también permitirá a la provincia cobrar regalías en especie. Según precisó Figueroa, al inicio podrá percibirse hasta un 50% en electricidad, con la posibilidad de alcanzar el 100% a lo largo de la concesión. “Es un tema que nos va a permitir apuntalar determinadas actividades como la industria”, señaló.

Otro cambio es la implementación del canon de agua, aprobado por las legislaturas de Río Negro y Neuquén. El cálculo se definió en un 2% del valor reconocido por regalías: en el caso de las represas del Limay, se distribuirá en partes iguales entre ambas provincias, mientras que en las del río Neuquén quedará en su totalidad para Neuquén.

Los nuevos pliegos incluyen además un fondo específico para obras de seguridad hídrica, en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema que había establecido la necesidad de definir medidas de protección aguas arriba del río Neuquén. Ahora se prevé financiar tanto los estudios como la ejecución de esas obras junto a los concesionarios.

Figueroa subrayó que estos avances se lograron tras años de gestiones conjuntas con Río Negro. “Lo que recaudamos por regalías hidroeléctricas lo vamos a multiplicar por tres y a su vez tenemos la posibilidad de recibir el 50 por ciento en especie”, afirmó.

El mandatario adelantó además que su administración evalúa extender este mecanismo de cobro en especie al petróleo y al gas, como parte de un nuevo modelo de gestión energética.

En paralelo, el Gobierno nacional dispuso, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, avanzar en la privatización de los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. La medida habilita la transferencia de acciones a la Secretaría de Energía y autoriza la venta de las participaciones. Se estableció un plazo de cinco días para que las actuales concesionarias presenten una carta de adhesión, lo que les permitirá continuar operando hasta fin de año.