La compañía Quintana Energy concretó un acuerdo estratégico con Enerflex para la adquisición de activos de compresión por un total de 34.500 caballos de fuerza (HP), ubicados en el Clúster Mendoza Sur, en las estaciones Chihuido de la Salina II (CHLS II) y Chihuido de la Salina III (CHLS III).

El convenio incluye además el traspaso del personal técnico y operativo encargado del mantenimiento y funcionamiento de los equipos, así como la operación de la estación El Portón I (EPN I), que seguirá bajo propiedad de Enerflex.

Según informó la empresa, la transacción se enmarca en el plan de expansión de infraestructura de Quintana Energy dentro del segmento midstream, orientado al almacenamiento y la reinyección de gas natural. Con esta operación, la compañía suma una capacidad nominal de compresión de 5 millones de metros cúbicos por día (MMm³/d) y 1,5 MMm³/d de reinyección, fortaleciendo su red de transporte y procesamiento en la región cuyana.

Un paso en la estrategia de expansión

El CEO de Quintana Energy, Carlos Gilardone, explicó que la incorporación de los activos de Enerflex “representa un paso clave en el objetivo de desarrollar un sistema robusto de almacenamiento y reinyección de gas que permita optimizar el uso de los recursos energéticos de la cuenca”.

La compañía señaló que el acuerdo con Enerflex “garantiza la continuidad operativa y el mantenimiento de las instalaciones con el mismo equipo de trabajo, preservando la experiencia y la seguridad técnica en campo”.

El traspaso de las instalaciones refuerza el rol de Quintana como operador en el Clúster Mendoza Sur, que incluye seis áreas convencionales adquiridas a YPF a mediados de junio, en el marco del Plan Andes de desinversión de la petrolera estatal en Mendoza. Los bloques transferidos fueron Altiplanicie del Payún, Cañadón Amarillo, El Portón, Chihuido de la Salina, Chihuido de la Salina Sur y Confluencia Sur (esta última no operada).

Reinyección y almacenamiento de gas

La empresa inició la semana pasada su segundo proyecto de reinyección de gas en Chihuido de la Salina, una instalación que permitirá almacenar gas durante los períodos de menor demanda y reinyectarlo al sistema cuando aumente el consumo.

El proyecto complementa la operación de Estación Fernández Oro (EFO), en Río Negro, adquirida por Quintana en febrero de este año, que constituye su principal base de almacenamiento en el norte de la cuenca Neuquina.

“El sistema de reinyección permite preservar el valor del gas cuando el mercado se encuentra en baja y aprovecharlo cuando vuelve la demanda”, indicó la compañía en un comunicado.

Ambos proyectos —EFO y Chihuido de la Salina— conforman una red de reservorios estratégicos ubicados en los dos extremos de la cuenca, una estructura que la empresa considera central para su modelo de negocio.

Un operador con presencia en la cuenca Neuquina

Desde su ingreso al mercado como operador independiente, Quintana Energy consolidó su presencia en la cuenca Neuquina, una de las regiones más relevantes para la producción de hidrocarburos del país.

En Río Negro, la empresa opera Estación Fernández Oro, un campo de tight gas que fue uno de los principales activos gasíferos de YPF en la década pasada. Con la toma de control del yacimiento, Quintana incorporó 80 trabajadores y fortaleció su estructura técnica para la gestión de proyectos de gas natural convencional y no convencional.

En paralelo, la empresa avanza con la integración de capacidades técnicas y de ingeniería a través de FDC (Reservoir Engineering Consultants), la consultora especializada en estudios de reservorios que también dirige Gilardone.

Proyecciones

El acuerdo con Enerflex se produce en un contexto de mayor demanda de infraestructura gasífera en el país. El desarrollo de Vaca Muerta y la expansión del sistema de transporte impulsan nuevas inversiones privadas en compresión, almacenamiento y midstream.

Con esta operación, Quintana Energy consolida su posición como uno de los principales operadores privados en el sur de Mendoza y el norte patagónico, con proyectos que abarcan exploración, producción, transporte y almacenamiento de gas natural.

La compañía anticipó que continuará con inversiones en compresión, infraestructura eléctrica y desarrollo de pozos en los bloques recientemente adquiridos, con el objetivo de aumentar su capacidad de producción y optimizar el uso de los recursos de la cuenca Neuquina.