En una carta abierta, la Cámara de Proveedores y Servicios Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA) planteó que la riqueza que produce la actividad “se sigue quedando afuera de la provincia”, pese al discurso oficial sobre el desarrollo productivo.

Según CAPROMISA, los principales contratos y negocios vinculados a la minería continúan concentrados en empresas foráneas, mientras que las firmas santacruceñas enfrentan crecientes dificultades para sostener su participación en la cadena de valor. “Cada compra o contratación que se realiza fuera de Santa Cruz es una oportunidad de progreso que se pierde”, advirtieron.

Un pozo de 3.700 metros, expertos internacionales y simuladores: así será la perforación que puede cambiar el futuro de la cuenca

La organización pidió que se haga cumplir de manera efectiva la ley provincial de Compre Local y reclamó un control más estricto sobre las operadoras, para garantizar que una parte sustancial de los bienes y servicios que demandan las mineras sea adquirida en el territorio. “La riqueza que se extrae del suelo debe traducirse en empleo y desarrollo en nuestras comunidades”, señalaron.

En su pronunciamiento, los proveedores reclamaron también una revisión estructural del modelo extractivo, al que consideran enfocado en la exportación de minerales sin generar un derrame económico real en la provincia.

“No alcanza con los discursos ni las promesas vacías. El desarrollo minero debe concretarse con los santacruceños”, enfatizaron.

CAPROMISA convocó a las operadoras, al Gobierno provincial, a los municipios, sindicatos y comunidades a trabajar en una agenda común que permita fortalecer la participación local en la industria.

Santa Cruz dio el paso final tras el retiro de YPF: “Esperamos que en dos o tres semanas las nuevas operadoras estén en actividad”

Y cerró con una advertencia: “La licencia social ya fue otorgada por las comunidades. Ahora es momento de que la minería devuelva con oportunidades concretas de empleo y crecimiento para Santa Cruz”.