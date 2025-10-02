Las pequeñas y medianas empresas proveedoras de la industria petrolera atraviesan un escenario de contracción de la actividad con altos niveles de capacidad productiva sin utilizar. Según un relevamiento del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP), más del 75% de las firmas del sector opera con al menos un 25% de ociosidad, en un contexto de demoras en proyectos de infraestructura, traspaso de áreas convencionales de YPF y precios internacionales del crudo que no acompañan.

“El momento no es malo, pero esperábamos que fuera mejor. Hace un año estamos en el mismo punto, con dificultades vinculadas al traspaso de áreas convencionales de YPF, precios bajos del crudo y demoras en obras de evacuación del no convencional”, afirmó Leonardo Brkusic, director del GAPP.

Una histórica empresa de galletitas cerró una de sus plantas y despidió a decenas de trabajadores

El sector genera más de 150.000 empleos directos de alto valor agregado en todo el país, y el GAPP —que agrupa a 250 PyMEs de 15 provincias— aporta 42.000 puestos de trabajo vinculados a tecnología, investigación y desarrollo. El informe advierte sobre un escenario de “alta capacidad ociosa, menor volumen de negocios, tensiones laborales y dificultades en la actualización contractual”.

De acuerdo con el relevamiento, el 53% de las empresas reportó niveles medios de capacidad ociosa (entre 25% y 50%) y un 24% enfrenta niveles altos (más del 50%). Apenas un 2% declaró operar sin ociosidad. Esta situación ya impacta en el empleo: el 16% de las compañías aplicó despidos y el 23% canceló o postergó ingresos de nuevo personal, mientras que sólo el 42% logró sostener su plantilla sin cambios.

Un histórico frigorífico argentino pidió la quiebra, ofreció retiros voluntarios y despedirá a casi 100 empleados

El GAPP plantea la necesidad de contar con incentivos para sobrellevar esta etapa. “Hay provincias que aplican políticas de contenido local en minería o petróleo, y a nivel nacional habría que implementar algo similar, de manera inteligente, sin generar sobrecostos que afecten los proyectos”, señaló Brkusic. También advirtió sobre el efecto de la importación de materiales sin aranceles, que compite con la producción local: “Se teme que cuando la actividad repunte lo haga con tecnología china en lugar de argentina”.

Otra dificultad identificada es el acceso al financiamiento. “Crédito no hay, ni privado ni público. Los costos son inaccesibles, por lo que las empresas se sostienen con recursos propios en un escenario de menor actividad que el esperado”, subrayó el directivo.

Murió una mujer de Comodoro tras chocar de frente contra un vehículo en La Pampa

La perspectiva comercial para 2025-2026 es moderada o cautelosa para el 49% de los encuestados. La principal preocupación es la recepción de órdenes de compra: el 68% expresó un nivel de alarma alto o muy alto por la posibilidad de que las operadoras opten por proveedores externos.

“El objetivo es que las PyMEs lleguen en condiciones saludables al momento del despegue de la actividad, para responder en tiempo y forma a las necesidades de Vaca Muerta. La formación necesita monetizar sus inversiones y ponerse en producción plena lo antes posible”, concluyó Brkusic.