La empresa destacó que la maniobra fue posible gracias a la ampliación del proyecto Rosa Negra, que concluyó su segunda etapa y próximamente iniciará la fase final. “La operación marca un antes y un después en la capacidad operativa de la terminal”, expresaron desde la compañía.

El San Matías I, buque tipo Panamax de 228 metros de eslora, realizó la descarga, mientras que el Río Spirit, un Suezmax de 280 metros, efectuó la carga de exportación. En simultáneo, el Cabo de Hornos completó tareas en la monoboya Punta Ancla. Según precisó Otamerica, todas las maniobras se realizaron bajo protocolos de seguridad internacionales y con la supervisión de la Prefectura Naval Argentina y organismos de control.

Con la ampliación de infraestructura, la terminal de Puerto Rosales alcanza una capacidad de almacenamiento de 780.000 m³ distribuidos en seis tanques, además de una estación de bombeo, una subestación eléctrica y un muelle de 2.000 metros habilitado para operar buques Aframax y Suezmax en simultáneo.

YPF negocia la incorporación de ExxonMobil al Argentina LNG y la construcción de un nuevo oleoducto en Vaca Muerta

Un hub estratégico para las exportaciones

La compañía subrayó que el desarrollo de Puerto Rosales fortalece la integración entre la producción de Vaca Muerta y los mercados internacionales. “La infraestructura energética es tan estratégica como la producción misma, y sólo con una logística moderna, escalable y eficiente podemos transformar el potencial de nuestros recursos en bienestar”, señalaron.

La terminal se consolida así como hub estratégico del sistema midstream argentino, en articulación con el Oleoducto del Valle (Oldelval) recientemente ampliado, y como plataforma clave para el crecimiento de las exportaciones de petróleo y derivados.