El nuevo pedido del gobernador Ignacio Torres por la medida de incentivo del gobierno nacional coincide con un reclamo similar, formulado por la poderosa cámara que nuclea a las productoras de todo el país. Mientras el precio del crudo vuelve a derrumbarse, la medida podría ayudar a mantener la línea de flotación.

El reclamo del gobernador Torres para eliminar las retenciones a la exportación de petróleo apunta a completar el esquema de incentivos que ya generó la provincia, a través de la baja de regalías en determinadas áreas, para recuperar la actividad en una cuenca madura como San Jorge.

En esto se basa al gobernador cuando afirma que la provincia “ya hizo el esfuerzo”, al igual que “los sindicatos del sector”, al aceptar determinadas modificaciones en esquemas de trabajo y al pasar rubros remunerativos a no remunerativos, entre otras medidas acordadas para bajar costos de producción del sector.

La meta es contribuir a atenuar los costos de producción en esta cuenca, donde la extracción de un barril puede llevar entre 35 y 50 dólares (o más, sumando retenciones, regalías e impuestos), contra 5 ó 7 dólares en Vaca Muerta. Aunque no se podría aspirar a aquella marca, por razones de productividad, aquí se busca bajar el piso de los 30 dólares.

El tema fue abordado nuevamente en la reunión con referentes del gremio petrolero el jueves último en Comodoro, instancia en la que Torres anticipó que insistirá en el reclamo ante Nación, como una medida para atenuar la merma de actividad.

El argumento principal es que la baja tendría un costo fiscal relativamente irrelevante para Nación. Los datos oficiales permiten ahondar en esa idea.

La exportación de petróleo de Chubut, hasta julio alcanzó los 495,5 millones de dólares. Al aplicar el 8% de retenciones, equivale a casi 40 millones de dólares que recaudó el Estado nacional.

Es un monto casi neutro en términos de recaudación nacional, pero que reinvertido en los campos petroleros de Chubut podrían hacer una diferencia importante en volumen de actividad.

Para dar una idea de magnitud, un monto de inversión similar alcanzaría para reactivar intensamente el área El Tordillo, recientemente vendida por Tecpetrol a Crown Point.

La condición para que se aplique la medida de incentivo es que no se transforme en un ahorro para las petroleras, sino que esto sirva para incrementar la inversión en la región.

Sobre planes que fueron anunciados por un total de 925 millones de dólares para ese año en la provincia, lo que representa casi la mitad de lo invertido una década atrás, la suba de un 5% ó más significaría una diferencia importante.

Una mejora indirecta en los precios internos

Siguiendo la lógica del reclamo, la quita de retenciones significaría una mejora indirecta para el pecio del petróleo de Chubut en el mercado interno. Con la referencia internacional en torno o 65 dólares, según la cotización del último viernes, la quita del 8% deja al barril en la franja de los 60. Y si bien la exportación representa sólo una porción del 30 ó 35% del volumen producido, el precio que se obtiene en el mercado internacional sirve como referencia para el plano interno. CAPSA confirmó que es una de las oferentes por Manantiales Behr y promete inversión desde “el día uno”

En algunos campos de la zona, producir un barril de petróleo puede superar los 50 dólares, por lo que con esa franja de precios, dejaría de ser rentable la producción.

Con las políticas de incentivo, se busca evitar un cruce de curvas que podría significar un mayor perjuicio para esta región: con precios internacionales por debajo de 60 dólares, se acelera el riesgo de que resulte “más barato” importar petróleo de características similares al de esta región, que seguir produciéndolo.

Qué dijo la CEPH

La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) presentó un informe en el que advierte sobre la necesidad de un “Régimen de Reactivación” para sostener el nivel de actividad en las cuencas maduras en general y San Jorge en particular, por el peso específico que aún representa en la producción total del país.

El documento no habla de un derrumbe inmediato, pero sí marca que la combinación de altos costos operativos y menores precios de venta podría acelerar el declino productivo, con impactos en la recaudación provincial y en el empleo petrolero. Así lo dice el documento:

“Si la producción de petróleo crudo pesado en la cuenca del Golfo San Jorge continúa en declino en los próximos años, sería necesario importar este tipo de crudo, lo que impactaría negativamente en la balanza comercial”.

Un equilibrio difícil: costos en alza y precios en baja

El estudio detalla que el costo de elevación —lo que insume extraer un barril de crudo— se ubica hoy entre 35 y 45 dólares. Un valor elevado si se lo compara con los ingresos: el precio de venta promedio cayó de 72 a 62 dólares entre 2024 y el segundo trimestre de 2025.

Ese desajuste genera márgenes cada vez más estrechos. Si perforar un nuevo pozo requiere en promedio 25 dólares por barril de inversión (CAPEX), cada retroceso en los ingresos implica menos capacidad para perforar, lo que acelera un círculo de declinación productiva, sostiene la cámara.

Según el informe, al costo señalado (de entre 35 y 45 dólares) deben sumarse además las retenciones a la exportación, que sobre un precio de 67 dólares por barril significarían otros 5 dólares de retenciones y unos 7,5 en concepto de regalías.

La CEPH estima que, sin nuevas perforaciones, la merma anual ronda el 12% anual (promedio para todo el país), lo que incrementa los costos unitarios y vuelve aún más difícil sostener la actividad.

El peso en la economía regional y el empleo

La relevancia del petróleo convencional en la Cuenca San Jorge no es solo histórica: en 2024, Chubut recaudó 392 millones de dólares por regalías hidrocarburíferas y Santa Cruz, 311 millones. Esos ingresos son esenciales para los presupuestos provinciales, además del impacto directo en empleo y contrataciones locales.

Por eso, el informe alerta que la continuidad de la tendencia actual no solo compromete la producción, sino también la estabilidad de miles de familias que dependen de la cadena de valor hidrocarburífera.

Días atrás, Jorge Ávila, desde el sindicato Petrolero Chubut, le puso cifras oficiales a la pérdida de empleo, al reconocer que el sindicato pasó de 12.000 afiliados a solamente 4.800 en los últimos 3 años.

El “Régimen de Reactivación”: incentivos y reglas de estabilidad

La propuesta elaborada por la CEPH apunta a recrear condiciones de inversión en yacimientos maduros y coincide con algunos de los puntos que viene proponiendo el gobierno de Chubut y que también se contemplan en el proyecto de ley de incentivos a las cuencas maduras. Entre las medidas que plantea se destacan:

-Eliminación de retenciones, además de la reducción de regalías al 6%, eliminación de retenciones a las exportaciones de crudo y gas, baja de Ingresos Brutos y aranceles cero para la importación de bienes y servicios vinculados a la actividad.

-Impuesto a las Ganancias y amortización acelerada: tasa reducida al 25% y posibilidad de deducir inversiones en menos ejercicios fiscales, liberando recursos para reinvertir.

-Estímulos a la recuperación secundaria y terciaria (EOR), con beneficios impositivos adicionales para extender la vida útil de los yacimientos.

-Estabilidad por 30 años en materia fiscal, tributaria y cambiaria, incluyendo un esquema especial para el manejo de divisas.

-Mayor eficiencia operativa y laboral, con simplificación de trámites, ventanilla digital única, y la posibilidad de negociar acuerdos por empresa o campo que incorporen nuevas modalidades de trabajo y formación multiskill.

Más allá de la urgencia, la necesidad de un horizonte

El planteo empresarial parte de un diagnóstico claro: sin incentivos, la producción convencional caerá más rápido de lo previsto, obligando a Argentina a importar crudo pesado para el parque refinador local. Pero también abre un debate más amplio sobre el futuro de la cuenca.

El desafío no solo es sostener lo que existe, sino trazar una estrategia que combine recuperación secundaria y terciaria, con innovación tecnológica y nuevas alternativas productivas, necesariamente con más perforación. Parte de esto se planteó durante la Expo Industrial en los últimos días, donde quedó en claro que también hay un alto potencial que aún queda por aprovechar.

En ese sentido, la discusión sobre un régimen de estímulos puede leerse como una pieza de transición, pero también como una necesaria condición. A cambio de los alivios fiscales, deberían viabilizarse las inversiones que ayuden a transformar aquel potencial en algo más que una expresión de deseos.