Por qué el viento podría ser el gran aliado de la IA en Chubut y el resto de la Patagonia

OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, anunció una alianza estratégica con Sur Energy, una firma de energía limpia fundada por empresarios argentinos en Estados Unidos, para construir un mega centro de datos de inteligencia artificial en la Patagonia. La inversión total estimada asciende a USD 25.000 millones y el proyecto se inscribirá dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El desarrollo se denominará Stargate Argentina y será el mayor de la estrategia global de infraestructura de OpenAI. La iniciativa busca convertir al país en el principal hub de inteligencia artificial de América Latina, combinando la provisión de energía renovable con el desarrollo de tecnología de punta.

Según informó la compañía, la decisión “responde tanto a razones tecnológicas como geopolíticas”, y se enmarca en la relación estratégica entre Estados Unidos y la Argentina. “Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina”, afirmó Sam Altman, CEO de OpenAI.

El plan contempla la construcción de un centro de datos de 500 megavatios de potencia, el más grande de América Latina y uno de los mayores del mundo en su tipo. Sur Energy será la encargada de financiar la obra junto a un socio internacional especializado en desarrollos de infraestructura en la nube y con el respaldo de empresas energéticas locales.

La primera etapa demandará una inversión inicial de entre USD 7.000 y 10.000 millones, y se prevé que las obras comiencen en 2026. La compañía proyecta que el centro entre en funcionamiento 12 meses después. OpenAI será el offtaker o comprador exclusivo de la potencia computacional generada, lo que garantiza la viabilidad económica del proyecto.

El gobierno nacional confirmó que la inversión aplicará al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, recientemente reglamentado, que ofrece beneficios fiscales y aduaneros a proyectos de infraestructura de gran escala.

El anuncio se formalizó tras una reunión realizada en la residencia presidencial de Olivos, de la que participaron Chris Lehane, Chief Global Affairs Officer de OpenAI, y Emiliano Kargieman, cofundador de Sur Energy y fundador de la empresa de microsatélites Satellogic.

Durante el encuentro estuvieron también Benjamín Schwarz, gerente de Asociaciones y Políticas de Infraestructura de OpenAI; Mohammed Husain, ingeniero de Soluciones; Ivy Shindewolf, responsable de Política Internacional y Alianzas; y Nicolás Andrade, líder de Políticas Públicas para América Latina y el Caribe.

“El proyecto Stargate Argentina representa una oportunidad histórica para el país. Combina nuestro potencial en energías renovables con la infraestructura crítica para la inteligencia artificial a escala global”, destacó Kargieman, quien explicó que la iniciativa “creará empleo de calidad y consolidará a la Argentina como actor relevante en el nuevo mapa digital y energético mundial”.

Desde Presidencia señalaron que “el encuentro refleja el interés de OpenAI por invertir en infraestructura tecnológica que amplíe el alcance de la inteligencia artificial en línea con los planes del país para consolidarse como un hub de innovación sustentable”.

Infraestructura y energía

El centro de datos utilizará un esquema de energía 100% renovable, provista por Central Puerto y Genneia, empresas con las que Sur Energy firmó acuerdos. El diseño y la construcción estarán a cargo de un cloud developer global que se especializa en centros de cómputo de gran escala.

El complejo demandará USD 7.000 millones en obras civiles e infraestructura eléctrica, y requerirá equipamiento progresivo de unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia, que conformarán el núcleo de cómputo del sistema.

Sur Energy es una spin-off de Sur Ventures, el fondo creado por el físico y emprendedor Mat Travizano, fallecido en septiembre de 2025. Travizano fue uno de los impulsores originales del proyecto junto al presidente Javier Milei y al exjefe de asesores y actual titular de Nucleoeléctrica, Demian Reidel, durante un encuentro con Altman en Silicon Valley.

Ubicación y características técnicas

Aunque las empresas no detallaron el sitio exacto, se evalúan cinco locaciones patagónicas con disponibilidad de energía renovable y conectividad internacional. A plena operación, el nodo Stargate Argentina tendrá una capacidad instalada de 500 MW, más de tres veces la demanda actual de toda la región en infraestructura digital.

El objetivo es desarrollar una infraestructura escalable para exportar potencia computacional a través de redes globales. Las aplicaciones incluirán inteligencia artificial generativa, entrenamiento de modelos y servicios de cómputo para empresas y organismos públicos.

OpenAI tiene proyectos similares en Alemania, Noruega, Japón y Corea del Sur, aunque el plan argentino será el más grande hasta ahora. La compañía integra un consorcio global junto a Microsoft, Nvidia, Oracle, Arm y SoftBank, con inversiones estimadas en USD 500.000 millones en centros de datos en todo el mundo.

Potencial económico y social

El plan contempla un esquema mixto de uso interno y exportación. Empresas argentinas, dependencias estatales y organizaciones podrán contratar potencia computacional para sus aplicaciones. Los usos previstos abarcan educación, salud, energía e industria, con el objetivo de mejorar la productividad y la competitividad tecnológica.

OpenAI informó que la Argentina es uno de los cinco países de América Latina con mayor adopción de ChatGPT, y que el número de usuarios se triplicó durante el último año. La compañía también destacó que el 30% de las empresas locales ya incorporaron soluciones de inteligencia artificial en sus operaciones, y proyectan que ese porcentaje alcanzará el 70% en 2026.

Según la empresa, el desarrollo de la infraestructura permitirá acelerar la productividad y reducir los tiempos de implementación tecnológica en los sectores público y privado.

Una apuesta geopolítica y energética

El proyecto Stargate Argentina combina dos ejes centrales de la agenda bilateral entre Estados Unidos y Argentina: la energía renovable y la tecnología de propósito general. La alianza busca posicionar al país como proveedor de capacidad de cómputo y energía limpia en el mercado global de inteligencia artificial.

“Ahora es el momento de instalar centros de datos de IA en América Latina. Ser pionero es una gran ventaja. El marco regulatorio y la alineación geopolítica hacen de Argentina el escenario adecuado”, indicó una fuente de OpenAI citada por Infobae.

La primera fase del proyecto comenzará en 2026, con una proyección de ampliación hasta 2030. A mediano plazo, el consorcio evalúa incorporar energía nuclear de baja emisión para sostener la demanda creciente del sistema.

Durante el anuncio, Kargieman recordó a Mat Travizano, impulsor inicial de la iniciativa. “Mat debería estar acá, anunciando este proyecto. Vamos a continuar con su idea y su legado”, expresó. Travizano fue un referente en innovación tecnológica y energía, con inversiones en Argentina, Chile y Estados Unidos.

Con la firma del acuerdo, la Patagonia se prepara para recibir una de las inversiones tecnológicas más grandes de su historia, que combina innovación, energía limpia y proyección internacional.

De concretarse en los plazos previstos, Stargate Argentina colocará al país como referente regional en infraestructura para inteligencia artificial y como exportador de capacidad tecnológica, en un contexto donde la energía y los datos se consolidan como los nuevos ejes del desarrollo global.