La primavera trajo un fenómeno inusual al mercado energético argentino: el gas natural se vende casi gratis. El valor spot del hidrocarburo llegó a caer hasta 6 centavos de dólar por millón de BTU, según fuentes del sector. La razón detrás de este desplome es la baja estacional del consumo, combinada con un incremento en la producción de gas asociado al petróleo de Vaca Muerta, que no puede cerrarse sin afectar la extracción de crudo.

“Compramos gas para este fin de semana a 6 centavos de dólar por millón de BTU. Nunca habíamos visto un precio tan bajo”, señaló a EconoJournal el responsable comercial de una industria bonaerense. Según relató, la petrolera le advirtió que si la demanda seguía cayendo “iban a tener que regalar el gas o incluso pagar para que se lo lleven”.

La situación afecta a las principales productoras del país —YPF, TotalEnergies, Pluspetrol, Tecpetrol, PAE, Harbour Energy, Pampa Energía y CGC—, que enfrentan la paradoja de producir gas que el mercado no demanda. En días templados, la demanda nacional cayó por debajo de los 100 millones de metros cúbicos diarios, un 50% menos que en el pico invernal.

Gas asociado: el nuevo factor del mercado

La expansión del petróleo no convencional generó un fuerte aumento del gas asociado, aquel que se extrae junto con el crudo. En Vaca Muerta, campos como La Calera (Pluspetrol), Loma Campana (YPF) y Bajada del Palo (Vista Energy) aportan más de 10 millones de metros cúbicos diarios de este tipo de gas.

A diferencia del gas seco o dry gas, este hidrocarburo no puede dejar de producirse sin reducir el bombeo de petróleo, por lo que las compañías lo venden a precios mínimos para liberar presión en los sistemas y mantener la actividad petrolera.

“Es un punto de inflexión. El gas asociado está cambiando el negocio tal como lo conocimos”, admitió un gerente comercial de una firma productora de gas seco, que mantiene parte de sus pozos cerrados por falta de demanda.

Un mercado spot distorsionado

En el mercado diario de gas natural, las empresas comercializadoras (traders) aprovecharon el desplome de precios. Estas compañías compran volúmenes pequeños —entre 5 y 7 millones de m³/día, cerca del 7% del total del mercado— y los revenden a clientes industriales o comerciales.

La diferencia de precios les permitió obtener márgenes altos, aprovechando la flexibilidad de los contratos anuales firmados con las productoras. En esos acuerdos rige la cláusula take or pay, que obliga a comprar un porcentaje fijo (en promedio 80% del volumen contratado) al precio pactado, mientras el resto puede adquirirse en el mercado spot.

De esta manera, los comercializadores compraron gas asociado a precios mínimos y lo revendieron a mejor valor, generando una transferencia de renta desde los productores hacia los intermediarios.