El aumento del precio internacional del oro, que subió un 73 % en dos años hasta alcanzar los USD 3.367 por onza (LMBA Gold), impulsó a empresas mineras a presentar proyectos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En total, 20 proyectos fueron inscriptos en el régimen, de los cuales diez corresponden al sector minero y solo dos al oro: Veladero y Gualcamayo.

El comité evaluador del RIGI analiza que los proyectos representen nuevas inversiones (greenfield) y no solo ampliaciones de operaciones ya en marcha. Aunque la normativa habilita la presentación de proyectos preexistentes, los funcionarios buscan priorizar capital destinado a iniciativas de construcción desde cero.

El caso Veladero: expansión de una mina en producción

La minera Barrick, en sociedad con Shandong Gold Mining, presentó un plan para ampliar la producción de Veladero, en San Juan. La mina, en operación desde 2005, prevé una inversión de USD 400 millones entre 2025 y 2028, con el objetivo de sumar 1,6 millones de onzas adicionales a lo largo de su vida útil, que se estima finalizará en la próxima década.

Según cálculos internos de la compañía, esa ampliación podría generar USD 3.800 millones en exportaciones. En 2024, Veladero exportó 504.000 onzas y proyecta para 2025 una producción de entre 380.000 y 440.000 onzas.

Gualcamayo: de mina cerrada a proyecto subterráneo

La otra presentación corresponde a Gualcamayo, adquirida en 2023 por la española AISA Group por USD 34 millones. La mina, que había cesado operaciones a cielo abierto tras 15 años de actividad, busca reconvertirse en un emprendimiento subterráneo.

El plan contempla una inversión de USD 665 millones a partir de 2027, con una producción proyectada de 120.000 onzas anuales durante 17 años. Inicialmente, la presentación al RIGI fue por USD 1.000 millones, pero tras requerimientos de las autoridades se limitó la propuesta a la nueva mina subterránea para cumplir con la figura de Vehículo de un Proyecto Único (VPU).

Antecedentes de evaluaciones en el RIGI

El comité evaluador ya rechazó proyectos que no cumplían con el criterio de nuevas inversiones. En el caso de la minera china Ganfeng, la propuesta fue desestimada por considerar que la inversión ya había sido ejecutada. Asimismo, se pidió a Minas Argentinas que ajustara su presentación por haber incluido varios desarrollos en una sola propuesta.

El Gobierno busca que los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios del RIGI se concentren en proyectos que amplíen la capacidad productiva del país y generen nueva infraestructura.

Exportaciones mineras

El impulso del oro se refleja en las estadísticas de comercio exterior. Entre enero y julio de este año, las exportaciones mineras alcanzaron un récord de USD 3.157 millones, superando los USD 2.738 millones de 2011. De ese total, el oro aportó USD 2.221 millones, equivalente al 70 % de las ventas externas del sector.

En la Argentina operan actualmente 13 minas de oro, con Veladero y Cerro Negro (Santa Cruz, operada por Newmont) como las más importantes. La mayoría de los yacimientos atraviesan etapas avanzadas de su vida útil, lo que limita el horizonte de producción y explica el interés por captar inversiones de gran escala mediante el RIGI.