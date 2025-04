El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, destacó el trabajo de YPF en el desarrollo del proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) y respaldó el uso de barcos factoría como alternativa a la construcción de una planta terrestre. La declaración se produjo durante la inauguración de la red de gas natural de Añelo, en el corazón de Vaca Muerta.

"Mucho de esto, Horacio (Marin), la Argentina te lo debe. Lo del GNL, la historia va a decir que la Argentina te lo debe", afirmó Figueroa en referencia al CEO de YPF. El mandatario provincial valoró la gestión de Marin al señalar que “acá hubo una persona que se puso todo al hombro, que le dio credibilidad, y que recorrió el mundo y sumó a otras personas que también comenzaron a creer”.

Figueroa indicó además que "cuando Horacio hablaba de esto, muchos miraban de reojo, muchos no creían, decían no se va a poder hacer. Muchos dicen que sí o sí hay que hacer una planta en Río Negro. Y no, nada que ver".

El posicionamiento de Figueroa coincidió con las declaraciones del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien consideró que la utilización de unidades flotantes facilita y acelera el desarrollo del proyecto exportador.

El plan de exportación de GNL

El proyecto Argentina LNG contempla en su primera etapa la exportación de 28 millones de toneladas anuales de GNL, equivalentes a cerca de 106 millones de metros cúbicos de gas natural por día. Esta cifra representa aproximadamente el doble de la producción actual de gas del país.

La primera fase, Argentina LNG 1, corresponde al consorcio Southern Energy, conformado inicialmente por Pan American Energy (PAE) y Golar, al que luego se sumaron YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y TotalEnergies. El plan prevé el montaje en 2027 del buque factoría Hilli Episeyo frente a la costa de Río Negro, al sur de Las Grutas.

También está previsto el arribo de un segundo barco, el MK 2, en 2028, lo que permitirá alcanzar una capacidad de procesamiento de 6 millones de toneladas métricas anuales de GNL.

El proyecto obtuvo la aprobación de la Secretaría de Energía de la Nación para exportar hasta 11,7 millones de metros cúbicos de gas por día durante 30 años, convirtiéndose en la primera habilitación de este tipo en la historia del país.

La segunda etapa incluye un memorando de entendimiento entre YPF y Shell para exportar hasta 10 millones de toneladas métricas anuales de GNL. Shell participará en toda la cadena de producción, desde la perforación de pozos en Vaca Muerta hasta la venta del producto en el mercado internacional.

La tercera etapa involucra un acuerdo similar firmado recientemente entre YPF y la empresa italiana ENI, con un objetivo de exportación de 12 millones de toneladas métricas anuales. Esta fase contempla la posibilidad de adelantar operaciones si se concreta el arribo anticipado de un buque licuefactor.

El plan general contempla la operación de seis barcos factoría, la construcción de tres gasoductos exclusivos para la exportación desde Vaca Muerta y la perforación de cientos de nuevos pozos para garantizar el suministro de gas.