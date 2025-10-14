Pluspetrol logró un nuevo récord de perforación en el bloque La Calera, uno de los principales activos que la compañía opera en Vaca Muerta. El equipo de perforación Plus 003, con el apoyo de la firma San Antonio Internacional, alcanzó una profundidad superior a los 5.900 metros en un tiempo menor al promedio histórico, lo que representa un avance en eficiencia operativa y el uso de tecnología aplicada a la perforación no convencional.

La empresa informó que el logro fue posible gracias a la implementación de sistemas de monitoreo en tiempo real y herramientas de análisis de datos geológicos y operativos, que permiten optimizar los tiempos de perforación, reducir costos y mantener altos estándares de seguridad industrial.

La Calera, un activo estratégico para el crecimiento

El bloque La Calera se consolidó como uno de los activos más relevantes de Pluspetrol en la cuenca Neuquina, por su perfil geológico de petróleo y gas condensado, una combinación poco común dentro de la formación Vaca Muerta.

Durante la última edición de la Argentina Oil & Gas (AOG) 2025, el Country Manager de Pluspetrol, Julián Escuder, afirmó que el objetivo de la empresa es alcanzar los 100.000 barriles diarios de producción para 2027, apoyándose en un plan de desarrollo intensivo de pozos y en la incorporación de tecnología de última generación.

El ejecutivo destacó que “el bloque La Calera ofrece condiciones óptimas para el desarrollo de proyectos de escala, con un alto potencial de productividad y eficiencia operativa”, en línea con la estrategia de consolidar la presencia de Pluspetrol en el segmento no convencional argentino.

Plan de expansión y consolidación en Vaca Muerta

El récord se enmarca en la etapa de expansión que Pluspetrol inició a fines de 2024, tras la adquisición de los bloques La Calera y Bajo del Choique a ExxonMobil. Desde entonces, la compañía implementa un plan de inversión destinado a incrementar la producción y ampliar la infraestructura de evacuación de crudo y gas hacia los principales sistemas de transporte.

En paralelo, la empresa trabaja en la integración de nuevas tecnologías de perforación y completamiento que buscan reducir los tiempos de ciclo y mejorar la recuperación de hidrocarburos, con el objetivo de mantener la competitividad de sus operaciones frente al contexto de precios internacionales.

La compañía destacó que el avance fue posible gracias a una coordinación técnica entre los equipos de perforación, ingeniería y supervisión de campo, lo que permitió reducir el tiempo de ejecución y minimizar riesgos operativos.