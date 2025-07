Petroleros van a las urnas: Rucci pidió una "muestra de compromiso" en las elecciones del 22 de julio

El próximo lunes 22 de julio, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa llevará adelante su proceso electoral. Aunque la conducción que encabeza Marcelo Rucci se presenta con lista única, desde la organización destacaron la importancia de una participación masiva para consolidar la legitimidad de la gestión gremial.

En declaraciones a medios sindicales, Rucci afirmó: “Este no es un trámite más, es un acto de compromiso con la historia de nuestro sindicato”. Y agregó: “Cuando el voto es masivo, la conducción se fortalece para pelear, para negociar, para avanzar. Y eso se logra con participación”.

La jornada electoral se desarrollará en un contexto de alta actividad en la industria hidrocarburífera de la región, marcada por récords de producción, obras de infraestructura y también tensiones en torno a condiciones laborales, accidentología y salarios. En ese marco, la conducción sindical busca renovar el respaldo de sus afiliados para continuar con las negociaciones en marcha con operadoras y contratistas.

Al referirse al proceso, Rucci instó a los trabajadores a no dejar pasar la oportunidad de expresarse, a pesar de la ausencia de listas opositoras. “No se vota solo para elegir, se vota para respaldar un modelo de sindicato que no se arrodilla, que pelea con dignidad y que no se olvida de dónde viene”, sostuvo.

Entre los temas que forman parte de la agenda sindical para la segunda mitad del año, Rucci mencionó la continuidad de las discusiones por convenios colectivos, la mejora del salario real, el monitoreo de las condiciones de seguridad en los yacimientos y el fortalecimiento de las prestaciones de salud.

“El 22 de julio tiene que ser una jornada de unidad, de reafirmar el rumbo y de mirar a los ojos a los que nos quieren dividir”, expresó el dirigente, quien también señaló que la conducción sindical continuará defendiendo los intereses de los trabajadores en las tres provincias bajo su jurisdicción.

Rucci concluyó que, tras los comicios, el sindicato mantendrá su enfoque en “trabajo, salud, seguridad y dignidad”, al tiempo que reafirmó el compromiso de “no dejar solo a ningún petrolero”, frente a un escenario nacional que, según afirmó, impone múltiples desafíos al sector.

Las elecciones del lunes se realizarán en las sedes y lugares de trabajo habilitados por la junta electoral del gremio. Los resultados serán dados a conocer en el transcurso del mismo día.