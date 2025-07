El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa anunció un paro general de actividades para los días jueves 31 de julio y viernes 1 de agosto, con inicio el miércoles a las 20 horas. La medida afectará la producción de petróleo y gas en Vaca Muerta y fue convocada en respuesta a una serie de despidos y suspensiones que, según el gremio, alcanzan a más de 3.200 trabajadores del sector hidrocarburífero.

En un comunicado oficial, el gremio que conduce Marcelo Rucci informó que se trata de una respuesta directa a los 1.200 despidos y más de 2.000 suspensiones registradas en los últimos meses. El sindicato denuncia que las operadoras avanzan con recortes de personal pese al crecimiento sostenido de la producción.

"No es una crisis, es una decisión empresaria"

“Esto no es una crisis, es una decisión empresaria de dejar de ganar. Pero los que pagan el costo son los trabajadores”, afirmó Rucci durante el anuncio del paro. El dirigente señaló que el gremio presentó una propuesta para sostener los puestos hasta 2026, cuando se espera que estén operativos los nuevos ductos de transporte, pero no fue tenida en cuenta.

Se paraliza Vaca Muerta: Petroleros confirmó un paro de 48 horas

“Hemos intentado construir un puente al 2026 para sostener los puestos de trabajo, pero no fuimos escuchados. Hoy hay compañeros en sus casas cobrando el básico pelado. Todos sabemos que eso es el preludio de más despidos”, indicó.

Producción récord

Según datos oficiales, la producción de petróleo en Vaca Muerta alcanzó recientemente los 600.000 barriles diarios, marcando un nuevo récord. Sin embargo, el sindicato cuestionó que este crecimiento no se traduzca en estabilidad laboral. “Se habla de metas para 2026, pero ya se alcanzaron los 600.000 barriles diarios gracias al esfuerzo de miles de trabajadores. Y ahora los están echando. Es un golpe muy duro”, sostuvo el secretario general.

La decisión de convocar al paro se da en medio de tensiones crecientes entre las operadoras y el sindicato. La protesta se suma al malestar por despidos en empresas de servicios como NRG Argentina, que recientemente redujo su planta de personal de 800 a 90 trabajadores.

La "crisis" de Vaca Muerta: por qué los paros ponen en jaque la joya petrolera de Argentina

Rucci advirtió que la medida podría escalar si no se atienden los reclamos del sector: “Vaca Muerta solo va a ser sostenible si incluye a los trabajadores como herramienta central. Si no, la están rompiendo. Y si la tenemos que romper nosotros, no tenemos problema en hacerlo”.

El sindicato espera una respuesta inmediata del sector empresarial. En caso contrario, no descartan nuevas acciones directas que podrían afectar el ritmo de producción en el principal polo hidrocarburífero del país. Por otra parte, en las próximas horas, la secretaría de Trabajo podría dictar la conciliación obligatoria.