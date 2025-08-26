“Necesitamos que la operadora estatal garantice el sostenimiento de la actividad y respete lo acordado para preservar la fuente laboral de los trabajadores y el futuro de las comunidades”, expresaron los secretarios generales Rafael Güenchenen (SIPGER) y José Llugdar, quienes remarcaron que las medidas se desplegarán en todos los yacimientos operados por la compañía en la región.

El reclamo gremial parece estar vinculado a los anuncios realizados a fines de julio por la propia empresa y el Gobierno de Santa Cruz, cuando se definió un cronograma para el despliegue de seis equipos de workover, como parte del proceso de retiro ordenado de YPF de la provincia.

Según se había informado entonces, los primeros equipos comenzarían a operar el 1° de agosto y el 1° de septiembre, mientras que otros cuatro se licitarían para la desactivación y sellado de pozos inactivos durante los próximos cinco años.

Sin embargo, las conducciones sindicales advierten que esas acciones no se han cumplido en tiempo y forma, y alertan que la falta de actividad amenaza con profundizar la crisis laboral en la Cuenca del Golfo San Jorge.

“Estamos defendiendo los intereses de los trabajadores y de toda la región, porque sin inversión no hay futuro para la industria”, advirtieron, anticipando que, de no obtener respuestas concretas, el plan de lucha podría escalar en los próximos días, anticiparon, en declaraciones a ‘El Caletense’.