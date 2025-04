El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa convocó a una asamblea informativa en los yacimientos de Vaca Muerta para el miércoles 9 de abril a las 10 de la mañana. La medida fue anunciada en un comunicado dirigido a los trabajadores, en el que el gremio denunció que las empresas operadoras de la Cuenca Neuquina, “con el respaldo del Gobierno Nacional”, estarían incumpliendo la legislación laboral vigente y el Convenio Colectivo de Trabajo 644/12.

Según el texto difundido por el sindicato, las compañías estarían “flexibilizando las medidas de seguridad” y asignando “múltiples tareas” a los operarios, lo que incrementaría los riesgos de accidentes graves y afectaría la salud de los trabajadores. “Ya hemos perdido vidas por esta ambición desmedida”, expresaron en el documento.

La organización gremial señaló que “todo tiene un límite” y que el actual escenario en los yacimientos “ha alcanzado ese umbral”, por lo que decidió avanzar con la convocatoria a asamblea como primer paso para definir posibles acciones. “Convocamos a una Asamblea Informativa para debatir y definir en conjunto los pasos a seguir frente a este avasallamiento”, indicaron.

La decisión se produce en un contexto de sostenido aumento en la actividad no convencional en Vaca Muerta, con niveles récord de producción y fracturas por parte de las principales operadoras. El sindicato no detalló si la asamblea implicará una paralización total o parcial de la actividad durante su desarrollo, pero no descartaron que se adopten medidas de fuerza si no hay respuestas de las empresas.