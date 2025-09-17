Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). Periodista especializado en temas de Energía (Petróleo) y otros vinculados a la economía regional para ADNSUR. Cubre temas vinculados al ámbito judicial, político e información general. Conductor del programa 'Actualidad 2.0', por radio Del Mar.

En la última década, las reservas comprobadas de la cuenca San Jorge bajaron de 255,3 a 162,5 millones de metros cúbicos. Así, mientras Neuquén multiplicó por seis su stock de petróleo gracias a Vaca Muerta, Chubut y Santa Cruz redujeron su peso relativo en el país del 66% al 33%.

En apenas una década, Chubut y Santa Cruz pasaron de ser el corazón petrolero de la Argentina a ocupar un segundo plano. Según un informe elaborado por Oil Production Consulting, en 2014 la cuenca San Jorge concentraba el 67% de las reservas de crudo del país; hoy apenas llega al 33%.

El contraste es claro: mientras el stock de petróleo de los yacimientos no convencionales de Neuquén creció más de seis veces en el mismo período —impulsado por Vaca Muerta—, la región del Golfo San Jorge retrocedió de manera sostenida.

LOS NÚMEROS EN CAÍDA

En 2014, Argentina tenía 380 millones de metros cúbicos de reservas comprobadas de petróleo. Chubut explicaba el 43% de ese total, Santa Cruz el 23% y Neuquén apenas el 11%.

Diez años después, el panorama se modificó por completo: las reservas nacionales crecieron un 29%, llegando a 492 millones de metros cúbicos, pero el reparto se inclinó hacia el norte patagónico. Neuquén pasó a concentrar el 60% del total del país gracias a un salto del 583% en sus reservas.

En cambio, Chubut perdió un 24% (127,5 millones de metros cúbicos a fines de 2024) y Santa Cruz se desplomó un 60%, con solo 35 millones. En conjunto, la cuenca San Jorge pasó de ser líder indiscutida a explicar apenas un tercio del petróleo argentino.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA LA REGIÓN?

El retroceso no es solo un dato estadístico. Para Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Sarmiento y Las Heras, entre otras ciudades que crecieron de la mano del petróleo, la pérdida de peso en el mapa energético nacional plantea interrogantes para un futuro cada vez más cercano, porque la menor actividad se verifica en toda la cadena vinculada a la economía regional.

La necesidad de políticas de estímulo e incentivos aparece como clave para sostener la actividad y recuperar un ritmo productivo que no volverá a ocupar el primer lugar, pero que sí puede seguir aportando producción en escalas para nada despreciables.

Mientras tanto, Vaca Muerta sigue expandiendo su protagonismo y reconfigurando la geografía energética de la Argentina, con promesas de exportación de petróleo y gas que el país vislumbra como “salvavidas” de su maltrecha economía. Falta que esa buena noticia también se refleje en esta porción del territorio argentino.