El precio del petróleo registró una caída moderada tras la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, realizada en Alaska, que no derivó en sanciones adicionales, alivió tensiones relacionadas con el suministro ruso y reforzó expectativas de estabilidad geopolítica.

Según Reuters, el crudo Brent cedió US$0,26 (‑0,4 %) ubicándose en US$65,59 por barril, mientras que el WTI estadounidense cayó US$0,18, a US$62,62.

Las declaraciones de los líderes no anticiparon un endurecimiento de las sanciones energéticas contra Rusia; por el contrario, eludir nuevas restricciones a compradores como China redujo el temor a interrupciones del suministro, lo que generó presión bajista en los precios.

El consenso entre analistas fue que la cumbre representó más un paso diplomático simbólico que un cambio de fondo.

Joe Lewis vendió el aeropuerto de Sierra Grande a capitales de Emiratos Árabes: la relación con la planta de GNL

Helima Croft, de RBC Capital, anticipó que la decisión de frenar sanciones expansivas “mantendrá vivo el lento avance del sentimiento de mayor riesgo”.

El mercado ahora dirige su atención a nuevos hitos geopolíticos: la próxima reunión de Trump con Zelenskiy y líderes europeos, y las gestiones sobre un acuerdo de paz.

Simultáneamente, el entorno financiero espera señales de la Reserva Federal en Jackson Hole, donde Jerome Powell evaluará el avance de la inflación y podría adelantar decisiones sobre recortes de tasas.