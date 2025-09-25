La petrolera brasileña Petrobras iniciará este mes exportaciones de gas natural desde Neuquén hacia Brasil, tras recibir la autorización de la Secretaría de Energía de la Nación. El permiso regirá hasta febrero de 2027 bajo la modalidad interrumpible, lo que significa que los envíos estarán sujetos a la disponibilidad del sistema interno argentino.

El gas provendrá del bloque Río Neuquén, ubicado en las afueras de la capital neuquina, donde Petrobras Argentina conserva una participación del 30% y YPF opera con el 70% restante. Desde allí se enviará hasta un millón de metros cúbicos diarios que recorrerán el Gasoducto Norte hacia Bolivia, para luego ingresar al sistema Juana Azurduy o al gasoducto Madrejones y conectarse al Gasoducto Bolivia-Brasil. El destino final será el consumo industrial y de generación térmica en territorio brasileño.

El precio pactado para estas exportaciones es de 7,82 dólares por millón de BTU en la frontera argentina, con un valor estimado de 9,32 dólares en su llegada a Brasil. Según Energía, se trata de un esquema que aprovecha la capacidad ociosa de los gasoductos bolivianos, producto de la caída de la producción de ese país.

La directora de Exploración y Producción de Petrobras, Sylvia Anjos, había adelantado a comienzos de este año el interés estratégico de la compañía en expandir su presencia en Vaca Muerta y en asegurar gas para Brasil como respaldo frente a la variabilidad de su matriz hidroeléctrica. “Amamos el petróleo, pero el gas es más interesante porque ya hay gasoductos existentes entre Bolivia y Brasil que podemos utilizar”, señaló entonces.

La posibilidad de exportar a Brasil también se habilitó gracias a la reversión del Gasoducto Norte, que permite transportar gas neuquino desde el sur hacia el norte argentino. Este avance amplía las opciones de integración energética regional y abre la puerta a nuevas oportunidades comerciales, aunque con un límite: los envíos sólo podrán realizarse en meses de baja demanda interna en Argentina, cuando el sistema tenga capacidad libre para exportar.