La compañía energética que conduce la familia Pérez Companc presentó su cuarto Reporte de Sustentabilidad, correspondiente al período 2024, en el que destaca una “fase de transformación estratégica” orientada a fortalecer su presencia en el negocio del upstream, con foco en la eficiencia operativa y el desarrollo sustentable.

El documento describe un año de inflexión para la empresa, que “redefinió su papel dentro de la industria energética argentina” y consolidó su retorno a la operación directa de campos maduros de hidrocarburos.

Regreso a la operación de yacimientos

Durante 2024, PECOM concretó la adquisición, en Chubut, de la concesión El Trébol - Escalante, y posteriormente sumó la operación del área Campamento Central – Cañadón Perdido, con una participación del 50% en la concesión y el 100% de la operación efectiva desde el 31 de enero de 2025.

Final de bandera verde por Manantiales Behr: YPF define quién se queda con su última joya en Chubut

Estas áreas, ubicadas en la cuenca del Golfo San Jorge, en Comodoro Rivadavia, marcan el regreso de la compañía al upstream con una estrategia enfocada en “maximizar el factor de recobro de campos maduros” y promover proyectos de recuperación terciaria (cEOR).

Según el reporte, la expansión forma parte de “una estrategia de crecimiento clara”, que busca combinar la experiencia operativa con la innovación tecnológica en yacimientos de larga trayectoria.

Integración y soporte operativo

El negocio de exploración y producción se apoya en otras unidades de la empresa, especialmente el segmento de Ingeniería y Construcciones (I&C), que participa en el desarrollo de plantas, baterías, sistemas de separación, flowlines y plantas compresoras.

“Las capacidades multidisciplinarias de PECOM son una ventaja competitiva para ofrecer soluciones integrales de operación y servicios”, resalta el informe, al subrayar el rol de las distintas líneas de negocio como soporte del upstream.

La cuenca del Golfo San Jorge todavía tiene mucho para dar; el desafío está en bajar los costos operativos

Innovación y reducción de emisiones

El reporte también dedica un capítulo a las líneas de innovación vinculadas a la sustentabilidad. En el negocio de Tratamientos Químicos (TQ), la compañía implementó tecnologías orientadas a reducir emisiones y optimizar recursos.

Entre los desarrollos destacados, se mencionan los skids dosificadores solares, equipos autónomos que operan con energía fotovoltaica y que “permiten reducir hasta un 98% las emisiones” en comparación con los sistemas tradicionales.

Otra innovación señalada es la aplicación de tratamientos tipo batcheo con microencapsulados, que permitió “disminuir más del 75% el consumo de combustible”, reduciendo además la frecuencia de visitas de campo a solo dos veces por año.

Asimismo, la empresa destacó los avances en digitalización de procesos y monitoreo remoto en tiempo real, como parte de su estrategia para mejorar la eficiencia operativa y reducir la huella de carbono.

El gobierno suspendió temporalmente las retenciones a la exportación de aluminio: impacto directo en las exportaciones de Aluar desde Chubut

Una estrategia de crecimiento sustentable

En su balance, PECOM afirma que busca consolidarse como “un actor energético responsable, innovador y comprometido con la excelencia operacional”.

El Reporte de Sustentabilidad 2024 sintetiza esa visión al señalar que la compañía se apoya en “la ética, la innovación tecnológica y la mejora continua” como pilares de su nueva etapa de crecimiento en la producción de hidrocarburos.

“La sustentabilidad no es un capítulo aislado: es parte de cómo concebimos el negocio. Este reporte muestra cómo seguimos evolucionando como compañía sin dejar de poner en el centro a las personas, el ambiente y la excelencia en todo lo que hacemos. Nuestro compromiso con la sustentabilidad y la excelencia operacional, apalancados en la mejora continua, son nuestra guía en cada proyecto, servicio o trabajo que realizamos”, señaló Gretel D'Amico, directora ejecutiva de Sustentabilidad y Excelencia Operacional de la compañía.

La Cámara Minera de Santa Cruz advirtió que la nueva ley 90/10 es “de difícil cumplimiento” y pidió un plan progresivo de aplicación

Gacetilla Prensa PECOM, supervisada por un periodista de ADNSUR