La empresa PECOM anunció la designación de Horacio Bustillo como nuevo CEO de la compañía, cargo que asumirá a partir del 1° de noviembre.

Según informaron desde la compañía, Bustillo es ingeniero industrial, graduado con honores en la Universidad Austral, y cuenta con un MBA de la Universidad de Harvard. Posee más de 20 años de trayectoria nacional e internacional en el sector energético, con experiencia en liderazgo, crecimiento y transformación de empresas de servicios petroleros y de energía en América Latina, Estados Unidos, Asia y África.

A lo largo de su carrera se desempeñó en posiciones de conducción en SLB (Schlumberger) y Pacific Drilling, donde lideró equipos en distintos mercados del mundo. Más recientemente fue CEO regional de Bond Energy Solutions en Colombia y Chile, y anteriormente gerente general de AESA Servicios Petroleros, donde lideró su posicionamiento como contratista principal en Vaca Muerta.

La llegada de Bustillo representa un paso clave en el proceso de transformación que PECOM viene impulsando para consolidar su modelo de negocios, enfocado en tres verticales estratégicos:

Upstream: producción eficiente en campos maduros, aplicando tecnologías de recuperación terciaria.

Servicios y soluciones integrales: operación y mantenimiento, artificial lift y tratamientos químicos.

Ingeniería y construcciones: obras de infraestructura en Vaca Muerta, energía eléctrica y minería.

“Estamos convencidos de que el liderazgo de Horacio aportará una nueva energía y una mirada estratégica clave para continuar fortaleciendo nuestro crecimiento”, afirmó Luis Pérez Companc, presidente de PECOM.