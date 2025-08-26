Tal como había anticipado ADNSUR a los suscriptores de su 'Newsletter' el sábado último, Ponce dejó el cargo que venía desempeñando para asumir nuevos desafíos profesionales, según comunicó la compañía a sus empleados. En esa instancia, destacó el trabajo cumplido por el ejecutivo saliente, vinculado al desembarco operativo de PECOM en su regreso a la operación de áreas petroleras y gasíferas.

Según pudo saber esta agencia, Ponce asumirá un nuevo desafío profesional vinculado a la compañía Aconcagua, por lo que el cambio se concretará desde el 1 de septiembre. En su lugar, ha sido designado Jorge López Kessler, quien cuenta con más de 22 años de trayectoria en la industria.

Ponce defendió las inversiones petroleras en Chubut y analizó el impacto de la retracción del convencional

En su trayectoria, López Kessler se desempeñó como gerente de Activo en Manantiales Behr, gerente de Negociación y finalmente como vicepresidente de Operaciones Regional Sur de YPF, desde donde lideró proyectos clave para la mejora de la eficiencia y el incremento de la producción con foco recuperación terciaria.

Dentro de esa vasta experiencia, también se desempeñó en la operadora CGC, mientras que en forma reciente trabajó como gerente de Ingeniería de Producción y Servicios en Aconcagua Energía.

Según se ponderó desde PECOM, el conocimiento que tiene López Kessler sobre la cuenca San Jorge y su liderazgo colaborativo "lo convierten en la persona indicada para liderar el negocio en esta etapa".

PECOM en El Trébol-Escalante: la jugada de recuperación terciaria que busca torcer la curva de producción en Chubut

Desde la operadora se reiteró el objetivo fijado en el negocio del Upstream, vinculado a aumentar la producción de petróleo y gas, sobre la base de la experiencia recogida en recuperación terciaria, mediante el uso de polímeros.

La estrategia de la recuperación terciaria

PECOM ha puesto en marcha una estrategia centrada en la recuperación terciaria a través de la inyección de polímeros en el yacimiento El Trébol-Escalante, con el propósito de revertir la tendencia de declino en la producción de petróleo en Chubut. La empresa ha perforado 15 pozos dirigidos —a profundidades de entre 1.400 y 1.550 metros— específicamente para permitir este tipo de actuación, no para extraer producción primaria, sino para optimizar la relación entre petróleo y agua mediante un “barrido” efec¬tivo de los hidrocarburos aún disponibles.

Joe Lewis vendió el aeropuerto de Sierra Grande a capitales de Emiratos Árabes: la relación con la planta de GNL

El plan prevé la puesta en funcionamiento de dos plantas móviles de inyección de polímeros --la primera en septiembre próximo y la segunda en enero de 2026-, con el objetivo de mostrar un cambio de tendencia en los próximos 12 a 18 meses. Los ensayos piloto ya mostraron una reducción de aproximadamente diez puntos porcentuales en la proporción de agua, lo que implica un aumento neto de crudo recuperable. La experiencia previa de éxito alcanzada por YPF en Manantiales Behr sirve como referencia para justificar la viabilidad de esta nueva etapa operativa.

Este enfoque técnico se complementa con herramientas de política energética que favorecen su ejecución: el Gobierno de Chubut autorizó una reducción de las regalías al 6 % sobre la producción incremental (y al 9 % sobre la básica) por un período de hasta diez años, y eliminó aranceles a insumos clave como los polímeros utilizados en la inyección. Con una estructura fiscal más competitiva y un modelo operativo eficiente, el nuevo director ejecutivo de PECOM buscará que esta estrategia no solo detenga el declino de los pozos maduros, sino que también permita reactivar la curva productiva y extender la vida útil de los principales activos convencionales de la cuenca del Golfo San Jorge.