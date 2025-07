El Sindicato del Petróleo, Gas y Energía de Chubut lanzó un ultimátum a las operadoras YPF y Pecom, al advertir que si este martes no hay respuestas concretas ante los conflictos laborales sin resolver, se iniciará una retención de servicios que afectará directamente a la producción en Manantiales Behr y podría extenderse a otros yacimientos.

Carlos Gómez, secretario adjunto del gremio, explicó que la medida ya fue formalmente intimada el viernes pasado, en el marco de las audiencias que se vienen desarrollando en la Secretaría de Trabajo por una serie de expedientes iniciados por la organización sindical.

Se trata de casos vinculados a sueldos y aguinaldos impagos, indemnizaciones mal liquidadas y despidos sin acuerdo con el sindicato, a pesar del acta firmada el pasado 9 de junio que comprometía a las operadoras a no avanzar con reestructuraciones sin agotar previamente las instancias de diálogo.

“El acta está firmada por las propias operadoras, y ahí se comprometieron a no despedir ni modificar estructuras sin una instancia previa de discusión. No pueden alegar desconocimiento”, enfatizó Gómez en diálogo con FM La Petrolera, al referirse a la situación de los trabajadores despedidos por la UTE Cañadón Grande, donde -según indicó- PECOM dio por finalizado un contrato y avanzó con despidos bajo el artículo 247, con indemnizaciones del 50%, en lugar de promover retiros voluntarios con el 120% de compensación, tal como estaba previsto.

Según detalló el dirigente, las empresas contratistas que prestan servicios en los yacimientos de ambas operadoras no han recibido los pagos correspondientes, lo que repercute directamente en el cumplimiento de los salarios.

YPF y PECOM, por su parte, habrían intercambiado acusaciones respecto de quién debe asumir la responsabilidad de las deudas. “Cada una le echa la culpa a la otra, pero en el medio están los trabajadores y las pymes, que no cobran lo que les corresponde por derecho”, denunció Gómez.

En ese contexto, el gremio decidió dar un plazo máximo hasta la audiencia convocada para este martes en la Secretaría de Trabajo. Si no hay una respuesta satisfactoria, se avanzará con las medidas de fuerza. “Nosotros no estamos en la discusión comercial entre las empresas, pero sí vamos a fiscalizar qué contratistas no cobraron y por culpa de quién. La intimación ya fue cursada y ratificada. La responsabilidad de preservar la paz social ahora está en manos de las operadoras”, sostuvo.

Plazo hasta el martes a primera hora

Gómez anticipó que las primeras acciones afectarían a Manantiales Behr, el único yacimiento que YPF mantiene operativo en Chubut. En caso de que PECOM tampoco regularice su situación, las medidas se extenderían a las áreas de El Escalante, Campamento Central y Cañadón Perdido.

“Si mañana a primera hora no hay soluciones, las retenciones se pondrán en marcha. Ya está todo comunicado a la comisión directiva y a cada delegado que interviene en los expedientes”, confirmó Gómez.

Por otra parte, recordó que las operadoras tuvieron casi un mes para resolver esta situación desde la firma del acta del 9 de junio, donde también se establecía que debían asistir financieramente a las contratistas para que pudieran cumplir con sus obligaciones salariales.

“Nosotros vamos a estar desde las 8 de la mañana en la Secretaría de Trabajo esperando. La responsabilidad de la paz social está en manos de las operadoras. Si se regulariza, no pasa nada, pero si no hay respuesta a primera hora de mañana, se avanza con las retenciones de servicio”, concluyó Gómez.