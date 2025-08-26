Pan American Energy (PAE) lanzó una nueva edición de su programa de Pasantías Nacionales, iniciativa que ofrece a estudiantes universitarios de todo el país la posibilidad de realizar sus primeras experiencias laborales en un entorno profesional dinámico y de aprendizaje continuo.

La convocatoria está dirigida a estudiantes que estén cursando a partir del tercer año de sus carreras universitarias y residan en las localidades donde la compañía tiene operaciones: Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Neuquén y Campana.

Los interesados en postularse pueden completar el formulario de inscripción a través de www.paepasantias.com hasta el 19 de septiembre. El programa comenzará en noviembre de este año y tendrá una duración de 6 meses con la posibilidad de prorrogarlo hasta alcanzar un máximo de 18 meses.

En esta edición se seleccionarán más de 50 pasantes provenientes de universidades públicas y privadas de todo el país. Desde su creación en 2019, ya participaron más de 260 estudiantes, consolidando a este programa como un espacio de formación, desarrollo y crecimiento profesional.

El programa tiene un impacto directo en el sistema educativo nacional al consolidar vínculos con universidades de todo el país y formar a quienes serán los profesionales del futuro.

Está orientado a estudiantes de carreras como Ingeniería, Geociencias, Ciencias Económicas, Ciencias Ambientales, Ciencias de Datos, Abogacía, Comunicación, Marketing, Recursos Humanos, Sistemas de la Información, Seguridad e Higiene, Psicología y disciplinas afines.

Este año PAE renueva su alianza con la ONG BisBlick, entidad que acompaña a jóvenes de contextos vulnerables que aspiran a convertirse en los primeros profesionales de sus familias. Gracias a este convenio, 5 estudiantes de la Red BisBlick se sumarán al programa de pasantías y recibirán un acompañamiento integral para potenciar su desarrollo profesional. “A través de este programa buscamos acompañar el talento de nuestros jóvenes y el desarrollo de las comunidades donde vivimos. Cada nueva edición es una oportunidad para generar experiencias transformadoras y abrir puertas al mundo laboral a estudiantes de todo el país”, afirmó Victoria Traverso, gerente corporativa de Atracción, Aprendizaje y Desarrollo de Talento de Pan American Energy.