La Cuenca del Golfo San Jorge asistió este viernes a un anuncio que promete redefinir su futuro productivo. En el corazón del yacimiento más grande del país, la operadora Pan American Energy (PAE) oficializó el inicio de su Plan Piloto No Convencional y de Recuperación Terciaria, un proyecto de gran envergadura que busca ampliar el horizonte de la actividad hidrocarburífera en la región por décadas.

El acto, cargado de simbolismo, contó con una masiva concurrencia de los máximos referentes políticos, sindicales y empresariales. Junto al intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, estuvieron presentes el vicegobernador Gustavo Menna y los intendentes de Rada Tilly y Sarmiento, Mariel Peralta y Sebastián Balocchi. La unidad del sector gremial quedó plasmada con la asistencia de José Llugdar (Jerárquicos), Jorge Ávila (Petroleros Privados), Raúl Silva (UOCRA) y Jorge Taboada (Camioneros). En representación de PAE, participaron altos directivos como Daniel Felici, Sergio Faraudo, Tomás Catzman y Horacio García.

Un plan ambicioso para revitalizar la cuenca

La iniciativa de PAE es una apuesta estratégica de doble componente. Por un lado, se adentra en la era del no convencional con la perforación de un pozo exploratorio en la formación D-129, un objetivo geológico con potencial de shale gas . Por otro lado, refuerza su compromiso con la producción actual mediante la construcción de 17 plantas de inyección de polímeros, una técnica de recuperación terciaria diseñada para optimizar la extracción en yacimientos maduros.

La inversión total para ambos proyectos alcanza los 250 millones de dólares y se desarrollará en los próximos cinco años. Durante el evento, se presentó el equipo perforador DLS 160, la maquinaria de última generación que estará a carga del primer pozo del plan piloto, el cual se ubicará en la zona denominada 'Río Chico 1'. Este es el primero de cinco pozos no convencionales proyectados, que alcanzarán profundidades de hasta 3.500 metros en su eje vertical y ramas horizontales de hasta 3.000 metros.

Raúl Silva, titular de la UOCRA, destacó el impacto laboral que generará el proyecto. "Para nosotros todo lo que tiene que ver con perforación es hablar de trabajo. Una vez que concluye la tarea de los petroleros, entramos nosotros para los trabajos de energización del pozo y tendido de ductos, lo que empieza a mover toda la mano de obra. Es algo que da actividad a todos los gremios", explicó.

Unidad política y reclamos a Nación

El intendente Othar Macharashvili subrayó la importancia de la unidad regional como pilar para estas inversiones. "Hoy celebramos la llegada de nuevas inversiones que traerán más trabajo. Este pozo es solo el primero de los tantos que vendrán", afirmó. Sin embargo, ancló su discurso en la realidad social: "No podemos ignorar que muchos compañeros están sin empleo. Debemos trabajar unidos, sin margen para la confrontación, para garantizar que las operadoras cumplan su parte y ayuden a recuperar los pasivos ambientales".

En un mensaje contundente, Macharashvili enfatizó la necesidad del trabajo conjunto. "Aquí no hay margen para jugar solos. Quienes saquen el pie del plato, nos encargaremos de que lo vuelvan a poner adentro", advirtió. Coincidiendo con el Día de la Lealtad, sostuvo que "la lealtad debe ser a nuestros vecinos y familias", y recordó el histórico aporte de la Patagonia al país. "Vamos a reclamar ya trabajar para que nos devuelvan lo que corresponde", aseveró.

El gobernador Ignacio Torres se sumó al llamado a la unidad y apuntó a las políticas nacionales. "Este es el momento de la unidad, sin distinciones partidarias", dijo, al tiempo que hizo hincapié en la necesidad de eliminar las retenciones a la exportación e incentivar las inversiones. "Vamos a seguir peleando para que se devuelva lo que corresponde a nuestra provincia, porque la industria petrolera no solo es vital para nuestra región, sino para el desarrollo de todo el país".

"El comienzo de una nueva era"

Desde la perspectiva de los trabajadores, Jorge "Loma" Ávila, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, celebró el anuncio como un punto de inflexión. "Este es un nuevo comienzo, un sueño hecho realidad que garantizará a Comodoro Rivadavia más de 100 años de producción petrolera", se proyectó con optimismo.

Para Ávila, el evento trasciende la perforación de un pozo. "No es solo un pozo, es el comienzo de una nueva era. Agradecemos a Pan American Energy por apostar a la Cuenca ya los trabajadores", expresó, y reconoció que "el verdadero desafío será encontrar el éxito en los pozos no convencionales".