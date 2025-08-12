RefiPampa SA, la única refinería de la provincia de La Pampa y propiedad del Grupo Kalpa con participación estatal de Pampetrol, informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que suspendió de manera transitoria la negociación de sus valores negociables. La decisión se tomó tras el embargo general de todas sus cuentas bancarias, dispuesto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el marco de tres procesos judiciales, uno de ellos con sentencia firme.

El embargo incluye una condena equivalente a US$4,1 millones y otros dos juicios en curso. Según la comunicación enviada a la CNV, la compañía acumula cheques rechazados por US$4,6 millones, que buscará renegociar. “La Sociedad sigue tomando todas las medidas para avanzar con estos asuntos de manera integral, eficiente y efectiva y está comprometida con resolver esta situación a la mayor brevedad posible”, indicó en el comunicado firmado por su presidente, César Castillo.

RefiPampa, principal proveedor de combustibles de la red de estaciones Voy —operada por un grupo empresario sin vínculo accionario—, enfrenta además compromisos financieros derivados de una emisión de obligaciones negociables realizada en 2022 por US$15 millones. Este año, la empresa debe afrontar vencimientos por US$3,75 millones en septiembre y otro monto igual en diciembre.

En julio, la calificadora Moody’s redujo la nota crediticia de RefiPampa al considerar que tendrá dificultades para refinanciar su deuda. La situación es similar a la que atraviesan otras compañías del sector, como Aconcagua Energía —en proceso de reestructuración— y President Petroleum, que la semana pasada solicitó su quiebra.

La refinería abastece a gran parte del país desde sus instalaciones en La Pampa. El embargo y los vencimientos próximos plantean un escenario de tensión financiera que podría obligar a la compañía a buscar acuerdos acelerados con acreedores para evitar un incumplimiento de pagos.