Oleoductos del Valle (Oldelval) confirmó que en noviembre comenzará la construcción del proyecto Duplicar Norte, un nuevo oleoducto de 207 kilómetros que demandará una inversión de US$380 millones. El anuncio fue realizado por Ricardo Hösel, gerente general de la compañía, durante el Encuentro de CEOs en la Argentina Oil & Gas Expo 2025.

El nuevo ducto conectará el Hub Norte de Vaca Muerta con la estación de bombeo de Allen, en Río Negro. En una primera etapa permitirá transportar 220.000 barriles diarios hacia fines de 2026 y alcanzar los 500.000 barriles por día en marzo de 2027. “Esto permitirá responder a la creciente demanda de transporte generada por la actividad en Vaca Muerta”, afirmó Hösel.

El directivo planteó la necesidad de mejorar la eficiencia del sistema de transporte de crudo. “Creemos que lograr eficiencia sería tener un solo operador. No vemos que tenga mucho sentido duplicar estructuras, porque los ductos en muchos casos comparten traza y hay estaciones de bombeo una al lado de la otra. Desde el lado de costos, entendemos que un operador único sería más eficiente”, señaló.

Además, subrayó que la diversidad de calidades de crudo en la cuenca requiere un manejo integrado. “Es fundamental mudar todas las moléculas de manera de darle la calidad que más necesita el Pacífico y la del Atlántico. Con varios operadores es mucho más difícil de coordinar”, explicó.

Cronograma y financiamiento

Oldelval ya firmó contratos con sus clientes y adquirió los caños necesarios para la obra. Según Hösel, la puesta en marcha temprana está prevista para diciembre de 2026 y la definitiva para marzo de 2027. El ducto, de 24 pulgadas de diámetro, contempla tres etapas de ampliación: 220.000 barriles diarios en la primera, 300.000 en la segunda y hasta 500.000 en la tercera.

Presentación en la AOG 2025

Durante la exposición, la compañía presentó el documental “Duplicar: el futuro está en marcha”, que muestra el proceso de construcción del proyecto Duplicar Plus, otra obra clave para ampliar la capacidad de transporte de petróleo desde Vaca Muerta.