YPF, junto a AESA y la empresa neuquina Proshale, alcanzó un nuevo hito técnico en el desarrollo de Vaca Muerta con la completación de un pozo de 8.206 metros de longitud total. La maniobra, llevada a cabo con un equipo de snubbing y herramientas diseñadas en la provincia, demandó 185 horas de trabajo y se extendió durante seis jornadas consecutivas.

Según informó Proshale, durante el proceso se rotaron 100 tapones hasta alcanzar la profundidad objetivo. “La operación consolidó un nuevo estándar para los desafíos de la región”, señalaron desde la compañía.

La intervención fue posible gracias a una configuración técnica que integró el equipo de snubbing de AESA con un conjunto de herramientas de fondo desarrolladas por Proshale en su base de Neuquén. Este esquema permitió sostener la continuidad de las maniobras en un entorno operativo de alta exigencia.

“Este éxito refleja el profesionalismo y compromiso de Proshale, AESA e YPF, y reafirma la importancia de los desarrollos neuquinos y del talento argentino en la consolidación de la región como un polo de innovación tecnológica para la industria del oil & gas”, destacaron desde la empresa de servicios.

El avance se suma a una serie de hitos técnicos alcanzados en los últimos meses en Vaca Muerta. En enero, Proshale y SLB completaron un pozo horizontal de YPF con una profundidad total de 7.436 metros, en una operación que duró 46 horas y rotó 66 tapones. En septiembre, junto a Superior Energy Services, la firma alcanzó los 7.500 metros en un pozo horizontal en el área Loma Campana, con la rotación de 73 tapones.

Con esta operación, Vaca Muerta suma un nuevo récord en la profundización y completación de pozos no convencionales, consolidando a Neuquén como un centro de referencia en innovación técnica dentro del sector energético.