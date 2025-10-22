En un paso sin precedentes para el sector energético, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa selló un nuevo acuerdo con las cámaras de Operaciones y Servicios Especiales para crear un seguro de vida colectivo y obligatorio. El beneficio, que alcanzará a miles de trabajadores de Vaca Muerta, asegura una cobertura económica para sus familias en caso de fallecimiento o incapacidad total y permanente.

El acuerdo fue incorporado al Convenio Colectivo de Trabajo 644/12 bajo el nuevo artículo 24 bis, denominado “Contención familia petrolera”.

“Nuestra única intención fue garantizar que, si un compañero sufre un accidente grave o pierde la vida, su familia siga cobrando durante cinco años”, destacó el secretario general del gremio, Marcelo Rucci.

Un pozo de 3.700 metros, expertos internacionales y simuladores: así será la perforación que puede cambiar el futuro de la cuenca

El alcance del nuevo seguro

La cobertura del seguro se aplicará tanto en casos de accidentes laborales como en los traslados hacia y desde el lugar de trabajo, una situación frecuente en la actividad hidrocarburífera. El beneficio consiste en una asignación mensual equivalente al último salario bruto habitual del trabajador, actualizable, que se mantendrá durante 60 meses desde el hecho.

“Ojalá no tengamos que usarlo nunca, pero nos ha pasado ver familias totalmente desamparadas. Con este acuerdo, eso no volverá a suceder”, remarcó Rucci.

La prima del seguro estará completamente a cargo de los empleadores, y el beneficio será independiente de cualquier otra prestación o indemnización correspondiente por ley o por la ART.

Un trabajo técnico y legal de largo recorrido

Rucci señaló que el proyecto fue el resultado de un largo proceso de negociación y consenso entre el sindicato y las cámaras empresarias.

Santa Cruz dio el paso final tras el retiro de YPF: “Esperamos que en dos o tres semanas las nuevas operadoras estén en actividad”

“Fue una idea que tiramos sobre la mesa hace tiempo. Lo importante es que lo logramos con diálogo, entendiendo que la responsabilidad es de todos”, expresó el dirigente.

El acuerdo consolida una política de protección social inédita en el sector, fortaleciendo el vínculo entre el gremio y las empresas en materia de seguridad y bienestar laboral.