Neuquén se prepara para el Congreso de Transición Energética: todo lo que habrá

El próximo 22 de septiembre, el Salón de la Memoria de la Legislatura provincial será escenario del Congreso Neuquino de Transición Energética, un espacio de análisis y debate que buscará trazar el camino hacia un futuro energético más justo, eficiente y sostenible.

El evento, organizado por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y la cooperativa CALF, contará con la participación de autoridades nacionales, provinciales y especialistas del sector. El objetivo es generar un intercambio de experiencias y discutir los principales proyectos estratégicos que impulsen la transición hacia las energías renovables.

EPEN: pionero en energías limpias

Desde hace décadas, el EPEN ha sido un referente en la provincia en la incorporación de nuevas tecnologías y alternativas energéticas. Entre sus hitos se destacan:

Joe Lewis vendió el aeropuerto de Sierra Grande a capitales de Emiratos Árabes: la relación con la planta de GNL

La construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas.

El desarrollo de energía geotérmica en Copahue.

La instalación del primer sistema solar rural en 1987 en La Matancilla.

La primera experiencia de generación distribuida en 2013.

Estas iniciativas permitieron que hogares, comercios e industrias pudieran producir parte de su propia energía, además de impulsar programas de uso eficiente de la electricidad en la agroindustria, un sector clave para la economía neuquina.

CALF y la innovación tecnológica

La cooperativa eléctrica CALF, considerada la más grande del país, también ha dado pasos firmes en el proceso de modernización. Actualmente trabaja en la incorporación de medidores inteligentes y en el lanzamiento de una unidad de servicios destinada a la provisión de sistemas de generación solar fotovoltaica.

Trabajó 30 años en YPF y asegura que la salida de la empresa de Chubut abre nuevas oportunidades: "Hay que apuntar todo ahí"

El Congreso también será un espacio para destacar los avances en materia normativa. Desde la Legislatura neuquina se han promovido leyes y proyectos orientados a las energías limpias en zonas rurales y a la electromovilidad, con el objetivo de acompañar la transición energética en toda la provincia.