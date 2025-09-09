Neuquén se prepara para el Congreso de Transición Energética: todo lo que habrá
El próximo 22 de septiembre se realizará en la Legislatura de Neuquén el Congreso de Transición Energética, organizado por EPEN y CALF. El encuentro reunirá a autoridades y especialistas para debatir proyectos vinculados a energías limpias, eficiencia y sostenibilidad.
El próximo 22 de septiembre, el Salón de la Memoria de la Legislatura provincial será escenario del Congreso Neuquino de Transición Energética, un espacio de análisis y debate que buscará trazar el camino hacia un futuro energético más justo, eficiente y sostenible.
El evento, organizado por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y la cooperativa CALF, contará con la participación de autoridades nacionales, provinciales y especialistas del sector. El objetivo es generar un intercambio de experiencias y discutir los principales proyectos estratégicos que impulsen la transición hacia las energías renovables.
EPEN: pionero en energías limpias
Desde hace décadas, el EPEN ha sido un referente en la provincia en la incorporación de nuevas tecnologías y alternativas energéticas. Entre sus hitos se destacan:
- La construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas.
- El desarrollo de energía geotérmica en Copahue.
- La instalación del primer sistema solar rural en 1987 en La Matancilla.
- La primera experiencia de generación distribuida en 2013.
Estas iniciativas permitieron que hogares, comercios e industrias pudieran producir parte de su propia energía, además de impulsar programas de uso eficiente de la electricidad en la agroindustria, un sector clave para la economía neuquina.
CALF y la innovación tecnológica
La cooperativa eléctrica CALF, considerada la más grande del país, también ha dado pasos firmes en el proceso de modernización. Actualmente trabaja en la incorporación de medidores inteligentes y en el lanzamiento de una unidad de servicios destinada a la provisión de sistemas de generación solar fotovoltaica.
El Congreso también será un espacio para destacar los avances en materia normativa. Desde la Legislatura neuquina se han promovido leyes y proyectos orientados a las energías limpias en zonas rurales y a la electromovilidad, con el objetivo de acompañar la transición energética en toda la provincia.