El Gobierno de la provincia de Neuquén lanzó una convocatoria pública destinada a empresas especializadas para la redacción de proyectos ejecutivos y master plans de cuatro grandes áreas sin infraestructura en parques industriales estratégicos de la región.

La iniciativa busca planificar la futura expansión y consolidación de estos espacios productivos, que suman alrededor de 1.100 hectáreas en total en las localidades de Neuquén capital, Añelo, Plaza Huincul y Zapala.

Este proceso representa un paso clave para la modernización y ordenamiento territorial, técnico y ambiental de un sector fundamental para el desarrollo industrial y económico de la provincia, en un contexto de crecimiento y diversificación productiva de la Patagonia.

CUÁLES SON LAS ÁREAS INCLUIDAS

Según detalló al Diario Río Negro Hipólito Salvatori, subsecretario provincial de Industria, el concurso busca seleccionar empresas con experiencia comprobada en el diseño y ejecución de proyectos de infraestructura industrial de gran escala. La finalidad es obtener diagnósticos integrales y definir la inversión necesaria, los trabajos específicos para habilitar los terrenos y los estudios ambientales y técnicos vinculados.

Las zonas incluidas son:

700 hectáreas en el parque industrial de Añelo.

300 hectáreas en el parque industrial de Zapala.

100 hectáreas divididas entre Plaza Huincul y el sector Z1 Sur del parque industrial de Neuquén capital.

Se trata básicamente de terrenos mayormente sin parcelar ni con servicios instalados, que demandan planificación urbana integral que contemple la apertura de calles, la instalación de servicios públicos (agua, electricidad, cloacas, fibra óptica) y la delimitación precisa de lotes.

El subsecretario hizo énfasis en que el proyecto ejecutivo será la hoja de ruta para definir «cómo y dónde se tienen que hacer» las conexiones, las obras civiles, el impacto ambiental y, especialmente, delimitar el costo fiscal total que implicará el desarrollo de cada espacio. Este detalle es clave para asegurar la viabilidad y transparencia de futuras inversiones públicas y privadas.

NODO MULTIMODAL Y LOGÍSTICA INTEGRADA EN ZAPALA

Uno de los puntos destacados en Zapala es que no solo se planifica un parque industrial, sino también la construcción de un nodo multimodal que integraría distintos sistemas de transporte. Esto incluye la zona franca, la infraestructura ferroviaria —vinculada con el ramal Bahía Blanca–Zapala— y el movimiento de transporte terrestre.

El proyecto busca generar sinergias logísticas para que la carga, producción y distribución se articulen de forma eficiente, potenciando la competitividad regional y facilitando la radicación de nuevas empresas. Este concepto de “logística conjunta”, explicado por Salvatori, es una apuesta estratégica para aprovechar la ubicación geográfica y las conexiones existentes.

Las empresas interesadas en participar tuvieron plazo hasta el 11 de diciembre de 2025 a las 10:00 horas para presentar sus ofertas en la sede de Fiduciaria Neuquina S.A., en Juan Bautista Alberdi N° 250, piso 7, Neuquén capital. La apertura de sobres se realizará ese mismo día a las 11:00.

Las propuestas deben incluir:

Estudios técnicos exhaustivos.

Evaluación de impacto ambiental.

Cotización final del desarrollo, que suma el costo fiscal de la tierra más los gastos de ejecución.

Esto permitirá comparar y evaluar la factibilidad económica y la viabilidad ambiental con rigor técnico.

PRESUPUESTO OFICIAL POR PARQUE INDUSTRIAL

El llamado se divide en cuatro concursos independientes, con los siguientes presupuestos oficiales: Concurso N° Parque Industrial y localidad Presupuesto oficial (ARS) 01/2025 Neuquén capital, sector Z1 Sur $160.000.000 02/2025 Plaza Huincul $225.000.000 03/2025 Zapala y Plataforma Multimodal $196.000.000 04/2025 Añelo $317.000.000

Estos fondos cubren la elaboración integral de los proyectos ejecutivos y planes maestros para hacer realidad la urbanización y el equipamiento de estos predios, abriendo nuevas oportunidades de inversión.

Actualmente, la provincia cuenta con uno de los parques industriales más grandes de Argentina, con una superficie de aproximadamente 934 hectáreas y más de 330 empresas instaladas que generan unos 20.000 empleos directos. Sin embargo, existen importantes sectores sin servicios básicos y algunos casos de incumplimiento con los compromisos productivos, lo que implicó la reciente recuperación de 46 hectáreas por parte del Estado.

Además, el Gobierno provincial enfrenta retos como la remediación ambiental de terrenos afectados —por ejemplo, por contaminación detectada en predios clausurados— y la actualización de infraestructura en sectores como electrificación, agua, cloacas y fibra óptica. En paralelo, se impulsa la reconversión industrial, especialmente en sectores como el ceramista, para diversificar la matriz productiva y potenciar actividades logísticas y de transferencia de carga.

El llamado a concurso para la elaboración de proyectos ejecutivos y master plans en parques industriales refleja una estrategia planificada y sostenible para Neuquén, que busca consolidar su rol como hub industrial, logístico y productivo clave en la región patagónica y nacional.

Con información de Diario Río Negro, editada y redactada por un periodista de ADNSUR