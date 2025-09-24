El Gobierno de Neuquén avanzó con un cambio en las condiciones para aprobar nuevas concesiones en Vaca Muerta. A partir de ahora, las regalías que pagan las operadoras por la producción se fijarán en un piso del 18% —frente al 12% vigente hasta el momento— y la empresa provincial Gas y Petróleo de Neuquén (GyP) deberá mantener al menos un 10% de participación accionaria en las Concesiones de Explotación No Convencional (CENCH).

El nuevo esquema se aplicó en la reciente autorización al traspaso de las áreas La Escalonada y Rincón de la Ceniza desde TotalEnergies a YPF, y se incorporará en futuras negociaciones con otras compañías. La decisión se enmarca en las facultades que otorga a la provincia la Ley de Bases, que flexibilizó límites impuestos en 2014 por la reforma de la Ley de Hidrocarburos. Esa norma había fijado un techo del 12% a las regalías y había limitado la participación obligatoria de GyP.

Desde el Ejecutivo neuquino explicaron que las condiciones actuales del play justifican un mayor nivel de captación fiscal. “Hoy un proyecto de shale oil en Vaca Muerta tiene una TIR cercana al 40%, cuando hace diez años la rentabilidad era negativa”, indicaron fuentes provinciales, señalando que en otras cuencas como Canadá el nivel de regalías varía según la productividad de los yacimientos.

El esquema también contempla la posibilidad de que las empresas paguen por adelantado una suma equivalente al incremento del 6% de regalías, bajo la modalidad de un bono para financiar obras de infraestructura, uno de los principales ejes de gestión del gobernador Rolando Figueroa.

En paralelo, la provincia declaró la caducidad de la concesión no convencional de Puesto Silva Oeste, operada por Pluspetrol, por incumplimiento de inversiones. El bloque será relicitado bajo las nuevas condiciones, con regalías más altas y la incorporación obligatoria de GyP.

La medida busca no solo garantizar mayores ingresos provinciales sino también fortalecer el rol de la empresa estatal como actor dentro del sistema hidrocarburífero, en un contexto de interés creciente de compañías independientes, como Continental Resources, en explorar oportunidades en Vaca Muerta. Sin embargo, desde el sector privado advierten que la participación obligatoria de GyP puede ser vista más como un mecanismo recaudatorio que como un aporte operativo.