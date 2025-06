Con una fuerte mención a los recursos naturales de la provincia, el viceministro de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, participó del foro “Energía Chubut 2050 – Tierra de Futuro”, y aseguró que Chubut, con su historia centenaria en hidrocarburos y su potencial renovable, debe estar entre las provincias más ricas de Argentina. “Malas políticas nacionales y provinciales lo impidieron. Pero si miramos al futuro, con todos estos recursos disponibles, claramente ese futuro tiene que ser mejor que el pasado”, afirmó.

González comenzó su intervención con un reconocimiento a la organización del evento y al gobernador Ignacio Torres: “Lo felicito por la visión. No por el discurso, me sacó todo lo que iba a decir, pero habla de que pensamos bastante parecido”, ironizó, antes de repasar el diagnóstico nacional y provincial del sistema energético.

“Chubut produce petróleo hace casi 120 años. Tiene además uno de los recursos eólicos más potentes del planeta, potencial para el hidrógeno de bajas emisiones, gas, uranio, y oportunidades tecnológicas como los data centers. Todo eso es una gran oportunidad todavía no concretada en Argentina. Pero no alcanza con los recursos: hace falta crear condiciones”, subrayó.

Petróleo, gas y transición: “La demanda sigue creciendo”

El funcionario nacional remarcó que la transición energética global es un hecho, pero que la demanda de petróleo sigue en alza. “Cada vez que algún genio quiso anticipar el peak oil, se equivocó. La movilidad eléctrica ha sido exitosa, pero representa menos del 50% del consumo de crudo. Hay petróleo para rato y Chubut lo tiene en grandes cantidades”.

También resaltó que un eventual desarrollo exitoso del offshore en la Cuenca Argentina Norte podría multiplicar el gas disponible en el país, lo que posiciona aún más a las provincias productoras del sur.

“En Argentina hemos sido especialistas en incumplir leyes”

González fue enfático en el reclamo por seguridad jurídica y un marco estable para las inversiones energéticas. “La falta de cumplimiento de leyes es la principal barrera para atraer capitales. No es solo tener un RIGI o una Ley de Renovables: lo que piden los inversores es saber que no va a haber un nuevo impuesto de un día para otro, ni un cambio de reglas provincial inesperado”.

En ese sentido, sostuvo que Argentina está “normalizando un sector que era una maraña de regulaciones y subsidios”, y mencionó ejemplos concretos: “El régimen de zona fría, que tiene todo el sentido para provincias como Chubut, terminó distorsionado: el 40% de los medidores del país accede al subsidio, incluyendo usuarios en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Así se vacían los recursos para quienes realmente lo necesitan”.

También apuntó contra cooperativas eléctricas que “deciden no pagar la energía que consumen. Eso hace inviable cualquier sistema. No puede haber beneficiarios que eligen no hacerse cargo de los costos”.

Minería: “No se trata del qué, sino del cómo”

Sobre el desarrollo minero en Chubut, González planteó que la discusión no debe centrarse en prohibir, sino en regular con responsabilidad. “Países desarrollados como Canadá, Australia o incluso Chile han sabido hacerlo. Acá también podemos. Tenemos que asegurarnos de que las empresas cumplan con el ambiente y las comunidades. Exijamos el cómo”, expresó, al tiempo que ratificó el respaldo de Nación a la provincia: “Gobernador, véanos como socios en este proceso de reconstrucción. Chubut tiene una oportunidad enorme y no puede ser otra vez una oportunidad perdida”.

El rol del sector privado y el desafío de la competitividad

Para González, el sector privado será el actor clave del desarrollo energético. “Con condiciones apropiadas, no tengo dudas de que seguirá invirtiendo. Estamos viendo señales: licitaciones de transporte de gas, privatización de Transener, nuevas centrales hidroeléctricas… hay un movimiento”.

Pero advirtió que el contexto obliga a ajustar los costos: “No nos va a salvar el Brent. El precio es el que es. Hay que trabajar en ser competitivos, cuidar los servicios, revisar estructuras de precios y reducir impuestos. Ya empezamos con eso. Los derechos de exportación al petróleo son un mal impuesto, y eventualmente va a tener que bajar”.