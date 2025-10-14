La Secretaría de Minería de Río Negro realizó una nueva ronda de muestreos participativos de agua en las zonas donde se desarrollan proyectos de exploración de uranio, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y transparencia ambiental.

Las actividades se concentraron en las áreas próximas a Valcheta, en el marco de la política provincial de minería responsable y control ciudadano impulsada por el Gobierno de Río Negro. Los trabajos contaron con la participación de organismos técnicos, instituciones educativas y representantes de la comunidad local.

En una primera instancia, se concretó el tercer muestreo participativo en el Proyecto Ivana, perteneciente a Ivana Minerales S.A., en coincidencia con la finalización del programa de perforación 2025.

Esta campaña tuvo una duración de seis meses y permitió avanzar en el estudio de detalle del yacimiento, ubicado en cercanías de Valcheta, con el objetivo de evaluar su factibilidad técnica y ambiental.

Durante el trabajo de campo, especialistas de la consultora Hidroar S.A. explicaron los procedimientos técnicos de muestreo y los criterios de control aplicados en cada punto de medición.

Inicio de muestreos en Ivana Central e Ivana Este

Posteriormente, se desarrolló el primer muestreo participativo en los proyectos Ivana Central e Ivana Este, pertenecientes a la empresa Minera Cielo Azul S.A., que se encuentran en etapa de preperforación.

La campaña exploratoria prevé la perforación de aproximadamente 2.000 metros, con el propósito de identificar sistemas de almacenamiento de uranio similares a los observados en el depósito Ivana.

Según lo establecido por el Código de Procedimientos Mineros, las empresas participantes deberán presentar los resultados de laboratorio a la autoridad minera dentro de los próximos 15 días.

Control ambiental

En las jornadas participaron representantes de la Secretaría de Minería, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, el Departamento Provincial de Aguas (DPA), la Defensoría del Pueblo, docentes y estudiantes del Instituto Superior de Valcheta, además de integrantes de Salud Ambiental, el Hospital local, superficiarios de los campos y vecinos de la comunidad.

El organismo provincial destacó que estos muestreos participativos permiten garantizar transparencia en los controles ambientales, fortalecer la confianza pública y promover la participación ciudadana en todas las etapas del desarrollo minero.

Las acciones se inscriben en la política provincial de minería responsable que promueve el Gobierno de Río Negro, basada en buenas prácticas mineras, participación social y cumplimiento de estándares técnicos y ambientales.

El objetivo, según la Secretaría de Minería, es consolidar un esquema de seguimiento ambiental participativo que acompañe el desarrollo de los proyectos metalíferos y no metalíferos en la provincia, garantizando la protección de los recursos hídricos y del entorno natural.