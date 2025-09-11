En el marco de la Argentina Oil & Gas Expo 2025, la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, confirmó que la provincia pondrá a disposición 12 áreas hidrocarburíferas de exploración bajo el Pliego Modelo 2025, que incorpora el mecanismo de “licitación continua” para agilizar la llegada de capitales al sector. “Este martes vamos a publicar en el Boletín Oficial doce nuevas áreas de licitación para exploración. Además, estamos trabajando en la resolución que habilita la salida al mercado de cinco áreas de explotación. De esta manera, buscamos que Mendoza tenga constantemente oportunidades de inversión”, explicó la funcionaria.

La presentación se realizó en el panel “Mendoza: institucionalidad, competitividad e inversión en convencional y no convencional en Vaca Muerta”, desarrollado en el primer día de la exposición. Latorre estuvo acompañada por el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, y el director de Hidrocarburos, Lucas Erio. El subsecretario destacó la importancia de sostener un esquema de cooperación público-privada. “Queremos seguir con un modelo de gestión colaborativo, sosteniendo la inversión en minibloques que dan actividad y trabajo a la industria. En Mendoza hemos mantenido reglas claras y hemos sumado herramientas como licitaciones continuas, propuestas de iniciativa privada y bases de datos geológicas”, indicó.

Latorre señaló que ya existen dos iniciativas privadas declaradas de interés dentro de las áreas que serán licitadas. “Quienes impulsaron esas iniciativas deberán realizar la inversión inicial sobre la cual los demás oferentes podrán igualar o mejorar, manteniendo además el derecho a mejorar la oferta. Esto genera dinamismo en las inversiones, que es lo que buscamos sostener en la provincia”, puntualizó. También adelantó que la provincia trabaja en un esquema de regalías variables: “Queremos que, en casos de pozos no activos, las regalías puedan llegar a cero y se incrementen recién cuando esos pozos generen producción. Con un esfuerzo conjunto entre sector público y privado podemos reactivar más de 3.000 pozos inactivos en la provincia”, afirmó.

Las 12 áreas que saldrán a licitación son Atuel Exploración Norte, Atuel Exploración Sur, Boleadero, Calmuco, Chachahuen Norte, CN III Norte, Los Parlamentos, Puesto Pozo Cercado Occidental, Ranquil Norte, Río Atuel, Sierra Azul Sur y Zampal. Mendoza complementará estas licitaciones con la salida al mercado de cinco áreas de explotación bajo un nuevo pliego.

La estrategia provincial busca diversificar la matriz de inversiones, atraer a pequeñas y medianas empresas del sector y consolidar un esquema de gestión basado en la previsibilidad y la seguridad jurídica. “El negocio está cambiando hacia medianas y pequeñas empresas y nos vemos como socios de ese desarrollo”, resumió Sánchez Bandini durante su intervención en la feria energética.