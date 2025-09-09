Más de 120 jóvenes participaron del XIX Encuentro Estudiantil SPE en Comodoro

Comodoro Rivadavia se transformó en la capital estudiantil de la ingeniería petrolera durante la primera semana de septiembre. Del 1 al 5, la ciudad albergó el XIX Encuentro Anual de Capítulos Estudiantiles de la Society of Petroleum Engineers (SPE), un evento que reunió a jóvenes de distintas provincias con un mismo objetivo: capacitarse, intercambiar experiencias y proyectar el futuro de la industria hidrocarburífera argentina.

La iniciativa fue impulsada por el capítulo estudiantil de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y encabezada por el estudiante de Ingeniería en Petróleo Emiliano Orquera, quien junto a su equipo llevó adelante la organización de un encuentro que fue declarado de interés legislativo y cultural.

El acto inaugural contó con la participación del intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, la decana de la Facultad de Ingeniería, Mg. María Flores, el vicedirector, Ing. Walter Carrizo, la secretaria general de la universidad, Lic. Liliana Barrionuevo, la presidenta de la SPE Golfo San Jorge, Ing. Yasenia Soto, y el concejal Ariel Montenegro, entre otras autoridades. Su presencia destacó la relevancia que este tipo de actividades tiene tanto para la ciudad como para la región.

El cronograma incluyó múltiples propuestas pensadas para vincular a los estudiantes con la realidad de la industria.

Visitas de campo: los participantes recorrieron instalaciones de empresas de la Cuenca del Golfo San Jorge, un escenario único donde pudieron ver de primera mano las operaciones que sostienen a la región.

los participantes recorrieron instalaciones de empresas de la Cuenca del Golfo San Jorge, un escenario único donde pudieron ver de primera mano las operaciones que sostienen a la región. PetroBowl Nacional: por primera vez en Argentina, los seis capítulos estudiantiles de la SPE midieron sus conocimientos en una competencia académica en inglés, que incluyó preguntas sobre ingeniería, cultura general e historia. El podio lo conformaron el ITBA, la UBA y la Universidad del Comahue.

Disertaciones y casos de estudio: especialistas compartieron experiencias sobre problemáticas en campos maduros y analizaron junto a los estudiantes la importancia de la Cuenca del Golfo San Jorge como “cuenca escuela”. La dinámica de resolución de casos interdisciplinarios se convirtió en uno de los momentos más valorados por los participantes.

Colaboración y aprendizaje en red

Más allá de lo académico, el encuentro generó un espacio de sinergia y compañerismo entre estudiantes de la UNPSJB (Comodoro Rivadavia), Universidad del Comahue (Neuquén), Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza), ITBA, UBA y UNAJ (Buenos Aires). El intercambio de experiencias, la construcción de redes de contacto y el fortalecimiento de la identidad profesional fueron ejes centrales de la semana.

La clausura se celebró con la entrega de certificados, reconocimientos y una cena final que coronó un ciclo de aprendizaje colectivo.

El éxito del evento se sustentó en el respaldo de sponsors y colaboradores clave. Entre ellos se destacaron Tecpetrol (Sponsor Platino); Pan American Energy y Prentex (Oro); Fundación YPF y TotalEnergies (Bronce).

También acompañaron instituciones y empresas como el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG), la Facultad de Ingeniería de la UNPSJB, Clear Petroleum, Mi Uni, Pecom, Termap, Capsa, Tenaris, Schlumberger, Latitud 45 y San Antonio, cuya participación resultó fundamental para concretar la propuesta.

Un hito en la formación profesional

El XIX Encuentro Anual de Capítulos Estudiantiles de la SPE superó las expectativas y dejó una huella en los jóvenes petroleros que participaron. Para Comodoro Rivadavia, significó reforzar su lugar como capital de la industria y semillero de profesionales que pronto estarán al frente de los desafíos energéticos de la Argentina.

“Fue una experiencia de crecimiento personal y profesional que nos marcó a todos. No solo compartimos conocimiento, también construimos lazos que van a durar en el tiempo”, resumió uno de los estudiantes participantes, reflejando el espíritu de una semana que quedará grabada en la historia académica de la ciudad y del país.

