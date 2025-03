En un discurso contundente, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, cuestionó duramente las tarifas que cobran las compañías de servicios especiales en Vaca Muerta, asegurando que "decidimos patear el tablero" y exigiendo que se ajusten a la realidad económica actual.

Durante su participación en el Foro Económico Internacional de las Américas (IEFA), Marín destacó que el costo de producir petróleo en Vaca Muerta es hasta un 35% mayor que en Estados Unidos, debido principalmente a los elevados costos de las empresas que prestan servicios de completación de pozos.

Marín comparó los costos de producción en la formación neuquina de shale gas y shale oil con los de Estados Unidos, afirmando que, si se trasladara un pozo de Vaca Muerta a territorio estadounidense, los costos unitarios serían significativamente más bajos. Sin embargo, enfatizó que esta diferencia no se debe a mayores costos salariales en Argentina, sino a las tarifas exorbitantes que cobran las compañías de servicios por herramientas y materiales de alta tecnología.

El problema no es el costo salarial de los trabajadores: “Mi sueldo es 5 a 10 veces más bajo que el de Halliburton”.

“El sueldo de Argentina no es más alto que en Estados Unidos, señores -advirtió-. Esto no es por algo que la gente dice, que por Rucci pone dos personas (sic). Es otro tema, con los sindicatos tenemos que trabajar en otra cosa, como eficiencia y multitareas -dijo el ejecutivo, según se aprecia en un video que se viralizó-. El problema es que los costos unitarios que tenemos en herramientas de servicios de alta tecnología y materiales es totalmente fuera de rango de lo que hay en los Estados Unidos y nosotros decidimos patear el tablero, ya les dijimos a todas las compañías que tienen que ponerse a la altura de las circunstancias”.

Y puso como ejemplo su propio caso, al explicar que “yo gano 5 a 10 veces menos que lo que gana el (presidente) de Halliburton, que es una empresa del mismo tamaño que hoy tiene YPF. No estoy pidiendo aumento de sueldo, pero lo que me pasa a mí les pasa a todos”, aclaró, para enfatizar que su planteo no apunta al costo de los salarios en el país.

“Nosotros vamos a duplicar la actividad en Argentina y Vaca Muerta va a ir a 1,2 millones de barriles (diarios de petróleo) y a 200 millones de metros cúbicos de gas (por día). Va a ser el pico histórico de la Argentina, las exportaciones van a ser gigantes y no tienen por qué cobrarnos por una Argentina anterior, cuando estaba todo cerrado y no se podía traer herramientas y había que atarlas con alambre cuando hacíamos mantenimiento. Tienen que cobrar lo que es justo, no hablo de regulación de precios”, expresó.

El CEO de YPF insistió en que el problema radica en la falta de competitividad de estas empresas, lo que impide que la producción petrolera argentina sea más eficiente. Sus declaraciones coinciden con las expresiones del viceministro de Energía y Minería, Daniel González, quien también ha abordado este tema en el CERAWeek. Con este llamado a la acción, YPF busca impulsar un cambio en el modelo de servicios que permita reducir los costos y mejorar la competitividad del sector energético argentino.