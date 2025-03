Marín: “YPF salió tarde de Santa Cruz y Tierra del Fuego”

El presidente de YPF, Horacio Marín, dijo este miercoles por la mañana durante el evento ‘Vaca Muerta Insights’ que la salida de Santa Cruz y Tierra del Fuego se hizo en forma tardía, al tiempo que aseguró que la reversión del área Restinga Alí, en Chubut, ya está “acordada sin ningún problema”. También enfatizó que la compañía se hará cargo del saneamiento ambiental.

Marín fue consultado por la salida de campos maduros, instancia en la que reafirmó su objetivo de dejar totalmente la actividad a fines de este año. “En el segundo semestre de este año deberíamos estar afuera de todo”, aseguró, tras lo cual enumeró el avance del plan Andes.

“En Chubut ya terminamos el proceso, ahora tengo entendido que Tecpetrol está vendiendo o llegó a un acuerdo con un privado y nosotros vamos a ir a caballo de eso, para salir de El Tordillo, Puesto Quiroga y La Tapera”, dijo, en referencia a la participación del 7% que tiene la operadora en esas áreas, en sociedad con la compañía del grupo Techint.

Marín confirmó que YPF se retirará de Chubut y de todas las áreas maduras para invertir solo en Vaca Muerta

“En lo que es la reversión de Restinga Alí ya está todo acordado, estamos en la etapa final y no hay ningún problema -aseguró-. Y en Santa Cruz y Tierra del Fuego estamos negociando con los gobiernos provinciales, por lo que soy muy positivo de que vamos a llegar a acuerdos muy rápido”.

En este punto, reconoció que la compañía salió de forma tardía de las áreas maduras de las dos provincias mencionadas. “Nosotros salimos tarde, sorbe todo de Santa Cruz y Tierra del Fuego -insistió-, hay que saber salir a tiempo y nosotros demostramos que cuando los pasivos son más grandes que los activos, no hay forma de salir a través de una licitación para contratar a otra compañía”.

CGC y YPF: un acuerdo estratégico que impulsa el desarrollo en Vaca Muerta

Incluso, el ejecutivo apeló a su particular sentido del humor, al señalar que cuando intentó hacer un Plan Andes 2, para vender las áreas a otros actores privados, “en Tierra del Fuego me pidieron una noche con mi señora, ir de rodillas a tal lado y otras cosas. Era muy difícil de hacer, por eso tomamos el toro por las astas y hablamos con los gobiernos provinciales y estamos saneando el medio ambiente, haciendo las reducciones necesarias para que vuelva a ser viable y cuando las provincias definan el tema de la reversión, habremos dejado el ecosistema lógico para de ese modo ellos puedan lograr la entrada de compañías más chicas”.

“El oleoducto VMOS marcará un antes y un después para Vaca Muerta”

Durante el evento desarrollado en Neuquén, Marín destacó el impacto que tendrá el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en la industria energética, afirmando que este proyecto "será un antes y un después" para la región.

Ávila confirmó que YPF seguirá hasta fin de año en Chubut: "Ya no nos conviene que se quede"

Según Marín, la finalización del VMOS resolverá el histórico "cuello de botella" que limitaba la capacidad de transporte de crudo desde Vaca Muerta. "Una vez que el VMOS esté consolidado con todos los socios, se abrirá el Duplicar X (Oldelval)", explicó el CEO de YPF, destacando la importancia de la infraestructura para la expansión de la producción.

Marín detalló que, con el desarrollo de este nuevo oleoducto, la provincia de Neuquén podría producir sin problemas hasta un millón y medio de barriles por día.

Conflicto: un mapa mapuche pone en peligro todo el yacimiento de Vaca Muerta

Vaca Muerta Insights es uno de los eventos más importantes para el sector energético en Argentina, donde se reúnen los principales actores de la industria del petróleo y gas para analizar los avances y desafíos en el desarrollo de Vaca Muerta. Es organizado por La Mañana de Neuquén, Más Energía y Econojournal.

"Con la exportación a Chile (110.000 barriles), los 110.000 que van a Luján de Cuyo, los 300.000 para La Plata, y el aporte del VMOS, estamos en condiciones de alcanzar el millón y medio de barriles diarios", aseguró, subrayando que la mejora en la infraestructura eliminaría finalmente las restricciones de transporte.

Los costos de producción en Vaca Muerta versus Permian

El CEO de YPF también hizo hincapié en los costos de producción en Vaca Muerta, comparándolos con otras cuencas petroleras del mundo. "He escuchado que Argentina no es competitiva, pero no es por la cuestión laboral, sino por los costos unitarios. Las operadoras pagan mucho más por los servicios que en lugares como Permian, lo que no tiene sentido", señaló Marín.

Juicio por la expropiación de YPF: ¿qué impacto tiene en la cotización de los activos de la empresa?

En este sentido, Marín envió un mensaje claro al mercado internacional desde la principal operadora de Vaca Muerta: "Ya estamos trabajando con compañías internacionales para reducir los costos. Un pozo en Argentina es 35% más caro que en Estados Unidos, pero estamos avanzando en ese sentido", afirmó.

Asimismo, destacó la posición de YPF como un actor clave a nivel mundial: "YPF tiene que creer en lo que es. Somos tan grandes como Halliburton a nivel mundial. Somos la compañía que más invierte y más pozos perfora en Latinoamérica", remarcó con firmeza.

Por último, Marín hizo referencia al avance de los proyectos de Gas Natural Licuado (LNG), que según indicó, están "muy adelantados". En cuanto a la competitividad, sostuvo: "Si estamos con costos unitarios entre un 7% y un 10% más caros que Estados Unidos, estamos bien".