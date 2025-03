El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, afirmó que el desarrollo del gas natural licuado (GNL) en Argentina avanza impulsado por la política económica del gobierno nacional. "Si yo le llevo la camiseta de Messi al CEO de una empresa de Japón, se pone contento, pero no me compra gas. De lo primero que me habla es de Milei y ahí yo sé que me voy de la reunión vendiendo gas", sostuvo en el evento Vaca Muerta Insights.

En su exposición, Marín aseguró que las condiciones actuales del país favorecen la consolidación de la industria del GNL y explicó que hay tres proyectos en marcha en distintas etapas de desarrollo.

Según el titular de YPF, el primer proyecto es liderado por Pan American Energy (PAE) y cuenta con la participación de gran parte de la industria nacional. Implica la llegada de dos barcos para procesar un volumen de seis millones de toneladas de GNL.

El segundo proyecto se desarrolla junto a Shell, donde YPF y la compañía anglo-holandesa concentrarán entre el 60% y el 70% de la inversión, dejando abierta la participación a otras firmas locales. En este caso, se prevé alcanzar una producción de 10 millones de toneladas, con una decisión final de inversión dentro de un año.

La tercera fase contempla un volumen de 12 millones de toneladas y está vinculada a otros tres actores globales. Marín destacó que el objetivo es posicionar a Argentina como un exportador clave en el mercado de hidrocarburos, con una meta de ingresos por 30.000 millones de dólares anuales.

"Petróleo nos da 20.000 millones con el barril a 70 y la obra del VMOS lista. GNL será entre 12 y 15 mil millones según el precio", precisó el directivo.

El evento también contó con la participación del secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, quien expuso sobre el escenario energético internacional y su impacto en Argentina.

González señaló que, en el último CERAWeek en Houston, observó tres tendencias principales: un mayor pragmatismo en el sector, preocupación por el crecimiento de la demanda eléctrica debido al desarrollo de la inteligencia artificial y un renovado interés por invertir en Argentina.

"Eso es por el magnetismo del presidente Milei. Las preguntas son sobre política económica, mucha pregunta sobre el RIGI", indicó el funcionario, en referencia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

En cuanto a los planes del gobierno, González adelantó que se están manteniendo conversaciones con empresas del sector tecnológico interesadas en instalar centros de datos en el país. También mencionó avances en la desregulación del mercado eléctrico y la licitación de las represas hidroeléctricas del Comahue, cuyas concesiones están vencidas.

"Estamos muy cerca de avanzar con la licitación de las hidroeléctricas. Nos tenemos que juntar con las provincias y mostrarles el modelo de negocio que elaboramos con el pliego prácticamente listo. Vamos a estar concesionando las cuatro centrales, no la operación y mantenimiento. Con una lógica alineada a contratar libremente", explicó.