El Gobierno nacional adjudicó a Transportadora de Gas del Sur (TGS) la ampliación del gasoducto Perito Moreno, un proyecto clave para incrementar la capacidad de transporte de gas natural desde Vaca Muerta hacia los principales centros de consumo del país. La inversión total asciende a USD 780 millones y constituye la primera obra privada de infraestructura energética aprobada durante la gestión del presidente Javier Milei.

El plan contempla la incorporación de 14 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/d) adicionales al sistema, lo que elevará la capacidad total del gasoducto de 21 a 35 MMm³/d. La obra se extenderá entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires) e incluye la construcción de tres nuevas plantas compresoras y un equipo adicional en la estación de Tratayén, que incrementarán la potencia total a 90.000 caballos de fuerza (HP).

TGS invertirá USD 700 millones en la ampliación del gasoducto Perito Moreno para aumentar la capacidad de transporte desde Vaca Muerta

El proyecto fue propuesto por TGS en junio de 2024 ante el Ministerio de Economía, que lo declaró de interés público nacional. Posteriormente, la empresa estatal ENARSA llevó adelante el proceso de licitación pública nacional e internacional, cuya adjudicación recayó sobre la transportadora luego de cumplir con las etapas administrativas y técnicas.

La iniciativa se dividirá en dos componentes: USD 560 millones destinados a la ampliación del gasoducto principal y USD 220 millones a obras complementarias dentro del sistema regulado de TGS, que permitirán conectar el gas entregado en Salliqueló con el Gran Buenos Aires, el Litoral y el norte del país. Además, el plan incluye 20 kilómetros de cañería adicional, 15.000 HP nuevos en la planta Neuba III y adecuaciones para operar con presiones más altas, optimizando el flujo hacia el sistema de Transportadora de Gas del Norte (TGN).

Un pozo de 3.700 metros, expertos internacionales y simuladores: así será la perforación que puede cambiar el futuro de la cuenca

Con esta expansión, el gasoducto —inaugurado en 2023 con 563 kilómetros de extensión y 36 pulgadas de diámetro— podrá transportar el equivalente al consumo residencial de más de seis millones de hogares. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el incremento de capacidad permitirá ahorros de hasta USD 500 millones anuales por sustitución de importaciones de GNL y combustibles líquidos, además de beneficios fiscales por USD 450 millones.

El CEO de TGS, Óscar Sardi, destacó el impacto estratégico del proyecto: “Las obras que llevaremos a cabo en el gasoducto Perito Moreno son fundamentales para el desarrollo de Vaca Muerta, ya que permitirán evacuar la producción incremental y conectarla con el mercado consumidor. Nos sentimos orgullosos de haber sido los promotores de esta iniciativa por los múltiples beneficios que genera para el abastecimiento energético del país”.

Santa Cruz dio el paso final tras el retiro de YPF: “Esperamos que en dos o tres semanas las nuevas operadoras estén en actividad”

La puesta en marcha de la ampliación está prevista para el invierno de 2027, cuando se espera que el sistema opere a plena capacidad. La obra permitirá consolidar el autoabastecimiento de gas natural y reforzar la posición de la Argentina como proveedor regional de energía, en línea con la estrategia del gobierno de impulsar inversiones privadas bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).