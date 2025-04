Los combustibles en la Argentina se ubican entre los más caros de América Latina, tras un proceso de aumentos que comenzó en diciembre del 2023. Según datos de la consultora Economía & Energía, la nafta en el país promedia US$ 1,20 por litro a fines de abril, frente a los US$ 0,83 de Paraguay y los US$ 1,07 de Brasil. México y Chile presentan valores similares, mientras que Uruguay encabeza el ranking regional con US$ 1,86 por litro.

En el caso del gasoil, la diferencia es más marcada. El litro en la Argentina se ubicó en US$ 1,26, por encima incluso de Uruguay, donde cuesta US$ 1,19. Bolivia y Ecuador mantienen los precios más bajos de la región, con US$ 0,54 y US$ 0,66 por litro, respectivamente. Los datos provienen de la base Global Petrol Prices y del monitoreo local de Economía & Energía.

El aumento del precio medido en dólares se relaciona con la apreciación del peso frente al tipo de cambio libre. En noviembre de 2023, el litro de nafta en el país rondaba los 30 centavos de dólar. Hoy supera el dólar por litro y sigue encareciéndose mientras baja el valor del dólar en relación con el peso.

De cara a mayo, no se descarta una baja en los precios. “En general los países importadores ajustaron a la baja sus precios. El petróleo Brent cayó este mes hasta US$ 58 y ahora rebotó a US$ 67, lo que significa una paridad de exportación cercana a los US$ 62-64. En febrero, en la Cuenca Neuquina el crudo se comercializó a US$ 68-69, unos 4 a 5 dólares por encima que ahora”, explicó Nicolás Arceo, titular de Economía & Energía.

Además, los combustibles arrastran un atraso impositivo de más de 200 pesos por litro. Desde el sector advierten que esto podría ser corregido si el Gobierno decide actualizar el Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, que fueron parcialmente postergados durante los últimos meses.

El titular de una empresa refinadora sostuvo que “con este dólar a $ 1.100, la nafta no debería subir ni bajar, estamos en equilibrio”. Según esa misma fuente, durante la apertura del cepo se calculaba un atraso del 5% en los precios de venta. El crudo de Vaca Muerta se vendió en abril a entre 60 y 62 dólares el barril, según fuentes del sector.

El presidente de YPF, Horacio Marín, indicó recientemente que la empresa opera con márgenes positivos en Vaca Muerta incluso con precios de US$ 45 por barril, y que “por encima de los US$ 72 se generan mayores ingresos”.

En cuanto a la demanda, las ventas de nafta y gasoil se recuperaron un 2,1% interanual en el primer trimestre de 2025. Sin embargo, en el canal minorista se registró una caída del 1,4% respecto al mismo período del año anterior. Comparado con el año 2022, considerado como el último período normal, el consumo minorista en estaciones de servicio todavía se ubica un 4,6% por debajo.